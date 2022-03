Dragon Ball Super: Super Hero sarà adattato in una light novel - Ecco quando uscirà

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan, i due storici guerrieri della saga che tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso. A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Seguendo il percorso tracciato con lo scorso lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, anche questo nuovo film sarà adattato in una light novel, che sarà scritta da Masatoshi Kusakabe, conosciuto anche per alcuni romanzi appartenenti agli universi di Naruto e Death Note.

Apprendiamo la notizia tramite il sempreverde @DbsHype su Twitter (come sempre in calce il post specifico), dove ha gentilmente scritto anche la data d’uscita in Giappone, il 25 Aprile, ovvero a tre giorni dall’uscita ufficiale della pellicola nelle sale cinematografiche.

Dragon Ball Super: Super Hero will be receiving a light novel of its own. Author: Masatoshi Kusakabe Release: April 25th pic.twitter.com/XS4kn3CK4i — Hype (@DbsHype) March 11, 2022

Non sono stati aggiunti dettagli ulteriori al riguardo, ne tantomeno abbiamo informazioni esterne su una versione italiana del prodotto. Ma valutando la forte community italiana di Dragon Ball, Star Comics potrebbe decidere di pubblicare la storia in questione, proprio come hanno fatto con lo scorso lungometraggio: Dragon Ball Super: Broly.