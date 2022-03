Dragon Ball Super: Super Hero: Broly avrà un ruolo da eroe?

Dragon Ball Super: Super Hero nelle ultime settimane oltre il trailer ufficiale del film ha fatto trapelare tante notizie riguardo ai personaggi concerni al film, e tra questi ritroviamo il leggendario Broly. Dragon Ball Z – Il Super Saiyan della leggenda ha coronato il personaggio facendolo entrare di forza nell’ immaginario collettivo degli appassionati del manga di Toriyama, che anche questa volta ha ampliato il suo roster di personaggi in maniera impattante.

Nonostante Broly sia entrato nel cuore degli appassionati, il personaggio è diventato canonico in Dragon Ball Super: Broly, film uscito in Giappone nel 2018. Il Super Saiyan leggendario ama cimentarsi in incredibili battaglie contro avversari ostici e potenti, e quindi potrebbe rivelarsi un’arma in più non indifferente. D’altro canto il suo altalenante stato mentale potrebbe compromettere il suo ruolo come papabile comprimario, lasciandolo quindi da parte per un ruolo neutrale.

Se Broly imparasse a controllarsi però, l’anime di Dragon Ball Super potrebbe ottenere una vena diversa, posizionando il personaggio accanto a Goku e Vegeta, creando un trio davvero straordinario.