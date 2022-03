Secret Invasion – Samuel L. Jackson conferma che Martin Freeman ritornerà nel ruolo di Everett Ross

Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Durante un Talk Show intitolato Samuel L. Jackson In Conversation With Josh Horowitz che si è tenuto Giovedì 10 Marzo a New York City, l’attore Samuel L. Jackson si è lasciato sfuggire un nomea sorpresa mentre discuteva del cast della nuova Serie TV dei Marvel Studios: Secret Invasion. Infatti quando Josh Horowitz ha menzionato alcune delle star che vedremo nello show tra cui Olivia Colman e Emilia Clarke, l’attore ha aggiunto il nome di Martin Freeman alla lista, la cui presenza fino ad ora non era mai stata confermata.

Ecco il video in questione:

