Dragon Ball Super 82: adesso cosa succederà a Goku?

Dragon Ball Super 82 ha sconvolto il passato del nostro Goku. Infatti come ben sapete, il guerriero Saiyan nonostante abbia scoperto le sue origini, si è sempre definito un terrestre, visto che la sua memoria e il suo cuore sono sempre appartenuti al Pianeta Terra. Ma da questo capitolo questa convinzione potrebbe ribaltarsi.

Lo scontro tra Gas e Goku continua sullo stesso piano del capitolo precedente: il Saiyan adotta una strategia volta alla fuga, e con la sua abilità sviluppata con la trasmissione istantanea torna finalmente su Cereal, dove la sua esistenza viene completamente sconvolta.

Una volta tornato da Vegeta, Goku chiede a Monaito di curare Granolah il più velocemente possibile, per ovvie ragioni. Il Namecciano fa ritorno nella sua abitazione e affida il vecchio scouter appartenente a Bardack a Goku e Vegeta. Una volta indossato, la voce del padre di Goku fa riaffiorare dei ricordi sopiti da tempo nella mente del figlio.

Il guerriero Saiyan per la prima volta ricorda il volto dei genitori, insieme al momento in cui viene allontanato dal Pianeta Vegeta.

Il ragazzo nonostante sia a conoscenza delle sue origini, non ha mai dimostrato le caratteristiche della sua razza, come possiamo riconoscere in Vegeta, ma si è concentrato nel diventare sempre più forte per proteggere i suoi cari. Questa volta le cose potrebbero cambiare?

Ricordiamo che per padroneggiare al meglio l’Ultra Istinto, Whis gli suggerisce di trovare una sua identità. Forse è questa la strada? Goku deve rinunciare alla sua natura “umana” per trascendere completamente a quella Saiyan?

A voi le ultime news sul prossimo lungometraggio del franchise:

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan.

I due storici guerrieri della saga tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso.

A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Ricordiamo che Toei Animation ha subito un attacco hacker e quindi la pellicola sarà slittata a data da destinarsi.