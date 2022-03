Tra le uscite manga GOEN del 25 Marzo 2022, come annunciato sul sito di RW Edizioni, continuano La Nuova Vita di Nina e La Corte dei Cento Demoni, e troviamo il nuovo volume di Karakuri Circus, mentre si conclude Food Wars: L’Etoile.

Ecco di seguito le uscite manga GOEN del 25 Marzo 2022, mentre qui potete leggere le novità annunciate per Maggio 2022.

Le uscite manga GOEN del 25 Marzo 2022

DANSEI COLLECTION 66 – FORZA GENKI! 24

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

GAKUEN COLLECTION 51 – LA NUOVA VITA DI NINA 3

11×17, B+sc, b/n

Shojo/Young/Romantico

€ 5,95

“Io… io voglio tornare a stare vicino a quella persona!”

Atsurou rifiuta di tornare a Niigata dopo il trasferimento. D’altra parte, che opportunità di carriera potrebbe mai avere lì?

Ma ad attenderlo c’è sempre Niina, che credeva di aver perso per sempre…

MIRAI COLLECTION 53 – HELCK 3

12,2×17,8, B+sc, 200 pp, b/n+col.

Action/Fantasy

€ 6,50

Eroi e demoni: il viaggio per tornare alla terra natia ha inizio.

Helck e Vamirio, spazzati via nel precedente scontro, sono ora costretti a fare fronte comune per cercare di tornare indietro. Nel frattempo, in loro assenza, i soldati alati hanno dato il via all’assedio del castello di Ulm, costringendo un altro dei Quattro Re Celesti a scendere direttamente in battaglia.

MEGA COLLECTION 29 – PRIDE 3

13×18, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa” (Holly e Benji). I protagonisti appartengono alla squadra “Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue un ambizioso obiettivo sportivo: chi quello di portare agli onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella Seconda Divisione della J League), chi il sogno individualistico di una brillante carriera. In questo volume il grande Naoki Matsuba decide, dopo 16 anni di carriera da professionista, di lasciare per sempre il mondo del calcio.

TAMASHII COLLECTION 13 – LA CORTE DEI CENTO DEMONI 2

15×21, B+sc, 200 pp, b/n+col.

Josei/Supernatural/Mistery

€ 6,50

Ritsu ha ereditato il suo sesto senso dal nonno, assieme a un demone guardiano chiamato Tempesta Blu. Strani eventi sembrano accadere attorno a questi due, ed è loro compito arrivare in fondo a questi misteri. Ogni storia è indipendente, ma i personaggi ricorrenti diventeranno i vostri beniamini, mentre ci addentriamo sempre di più in fenomeni “non di questo mondo”.

Il vincitore dell’Excellence Price del Japan Media Art festival, con record di vendita di oltre 5 milioni in Giappone, arriva in Italia sotto il segno di Goen.

HORAA COLLECTION 14 – SCHOOL LIVE 3

17,8×12,2, B+sc, 200 pp circa, b/n

Seinen/Horror/Action

€ 6,50

Al gruppo dello School Live Club si è unita Mi-kun, dopo il salvataggio in extremis al centro commerciale. Ma a quanto pare la nuova ragazza nasconde più di un segreto… e potrebbero esserci altri sopravvissuti, là fuori?

KI SUPPLEMENT 18 – MONONOKEAN L’IMBRONCIATO 3

13×18 B+sc, 200 pp circa, b/n

Shonen/Fantastico/Commedia

€ 5,95

“Come posso io, un misero umano, riuscire a fare qualcosa per queste creature?”

Ashiya è riuscito a salvare uno yokai dal mondo spirituale, ma è rimasto ferito.

Fa la sua apparizione un nuovo, inquietante personaggio, qualcuno che sembra essere “colui che controlla il regno degli spiriti”…

YOKAI COLLECTION 40 – KARAKURI CIRCUS 40

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Action/Fantasy

€ 5,95

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

YOUNG COLLECTION 87 – FOOD WARS: L’ETOILE 8

11×17 B+sc, 192 pp, b/n + miniposter

Shonen/Young-Adult/Commedia

€ 5,95

ULTIMO NUMERO!

Per riuscire a coronare il suo sogno, Shinomiya dovrà affrontare tra i fornelli un avversario formidabile: lo chef Benjaman, dotato di una sensibilità unica. In palio c’è la possibilità di aprire un ristorante a Parigi. A un passo dal successo, Shinomya dovrà superare un ostacolo all’apparenza insormontabile.

SF COLLECTION 34 – OMEGA TRIBE 13

12,2 x17,8, B, b/n , 204 pp

Seinen/Action/SF

€ 7,50

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi.

Mentre prosegue la sua attività in Arabia Saudita, Kaji deve anche risolvere il problema di Suika, che è diventata una pedina inconsapevole di Hakim.

Ed ecco finalmente l’elenco dei titoli nuovamente disponibili!