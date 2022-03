Dragon Ball Super ha innumerevoli ipotesi che circolano tra i fan, e una delle più interessanti è sicuramente quelle che vedono Vegeta come prossimo dio della distruzione. Si presume che il Principe dei Saiyan sarà l’erede di Beerus come Hakaishin sulla stessa scia di Toppo e Vermoud nell’11° universo.

L’Ultra Ego, la nuova tecnica appresa da Vegeta tramite l’allenamento con Beerus, ha permesso al guerriero di raggiungere Goku con l’Ultra istinto. Seguendo i suggerimenti dell’attuale dio della distruzione dell’Universo 7, Il Principe dei Saiyan ha appreso i segreti dell’hakai, riuscendo ad ottenere una forma Divina.

Sulla scia di questa vicende, un’artista, ovvero FELLIPART si è sbizzarrito a tal proposito, creando un’illustrazione originale che ritrae Vegeta come dio della distruzione. La fan-art in questione mostra Vegeta in un abbigliamento tipico di un dio, al risalto di una muscolatura ben accentuata insieme ad uno sguardo fiero e severo.

In calce alla notizia potete visionare l’illustrazione completa insieme ad una clip in Timelapse che mostra il procedimento della fan-art, con tutte le fasi della realizzazione.

Dragon Ball Super: Super Hero avrà un lungometraggio che si prospetta davvero interessante, visto che sarà incentrato interamente su Piccolo e Gohan, i due storici guerrieri della saga che tornano a combattere in grande stile contro il Red Ribbon, il leggendario Fiocco Rosso. A poco più di un mese dall’uscita ufficiale del lungometraggio è stato annunciato uno speciale adattamento della pellicola in questione.

Ecco la sinossi del prossimo film:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Sayan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2, che si autodefiniscono supereroi, facendo quasi il verso a Great Saiyaman in persona. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano; i fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Ricordiamo che Toei Animation ha subito un attacco hacker e quindi la pellicola sarà slittata a data da destinarsi.