Dragon Ball: Mosako Nozawa rivela la sua impressione iniziale per Piccolo

Dragon Ball, uno dei franchise più importanti e famosi del panorama del manga giapponese, ha influenzato appassionati e a quanto pare anche doppiatori!

Masako Nozawa, la storica voce di Goku, Gohan e molti altri, ha parlato di come si è sentita inizialmente per Piccolo all’inizio della serie.

Una delle parti più interessanti della lunga serie di Dragon Ball di Akira Toriyama è il fatto che mentre alcuni dei cattivi vengono sconfitti per sempre, molti di loro finiscono per avere un ruolo nelle storie future.

Anche se Vegeta è probabilmente l’esempio più famoso di questo, non è nemmeno uno dei primi. Infatti Piccolo ha interpretato quel ruolo di deuteragonista quando lui e Goku erano i combattenti più forti che la Terra aveva.

Piccolo è stato presentato alla serie come l’ultimo grande cattivo della serie originale di Dragon Ball. Tuttavia alla fine è diventato uno degli alleati più fidati di Goku e Gohan.

In una recente intervista con la rivista Weekly Spa Masako Nozawa, la doppiatrice di Goku, ha rivelato che non poteva davvero sopportare Piccolo. Questo atteggiamento è legato però alle vicende iniziali del Namecciano.

Spiega ulteriormente che era così devota da non sopportare Piccolo all’inizio. Questo finché non ha iniziato a rivelare la sua gentilezza sempre di più, attraverso l’allenamento di Gohan.

In effetti le interazioni di Piccolo con Gohan sono un punto culminante che lei nota per il nuovo film.

Questo modo di fare non è però riservato solo al doppiatore di Piccolo.

Di fatto come ha spiegato Nozawa nell’intervista, la star era così dedita al suo ruolo durante la registrazione di Dragon Ball Super: Super Hero che ha finito per ignorare inconsapevolmente Hiroshi Kamiya (che interpreta il nuovo cattivo, Gamma 1) durante le pause.

Nozawa nota anche come Toriyama dia ai cattivi della serie punti deboli inaspettati e stranezze divertenti.

È esilarante vedere fino a che punto Piccolo è arrivato nella serie sia con i fan che con i protagonisti della serie.

Questo dimostra quanto sia vicina al franchise. Senza dubbio è un altro motivo determinante per essere entusiasti di Dragon Ball Super: Super Hero, in uscita nei cinema in Giappone a giugno.