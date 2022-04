Dragon Ball Super: Super Hero: guarda i nuovi poster dei personaggi

Dragon Ball Super: Super Hero ha subito nel corso dell’ultimo periodo un momento non semplice terminato però al meglio.

Ci riferiamo all’attacco hacker che la Toei Animation ha subito mandando in fumo qualsiasi programmazione futura.

Il film di Dragon Ball Super è stato coinvolto inevitabilmente. Di fatto la prima data di uscita, prevista ad aprire, ha subito uno slittamento a data da destinarsi.

Quella data, la seconda data di uscita ufficiale del film è poi giunta. Dragon Ball Super Super Hero arriverà nei cinema giapponesi l’11 giugno 2022.

Riguardo la data di uscita nei cinema italiani ci sarà da aspettare ancora un po’.

Tuttavia, ora che la data del film c’è di nuovo, le campagne di promozione sono tornate a farsi vedere.

Questo vuol dire che tutti gli appassionati vedranno molto più materiale e Toei Animation sta tornando a riscaldare gli animi già impazienti di tutti.

La nuova promozione presenta un’ondata di poster di personaggi che mostrano più nel dettaglio il design di ognuno e un’occhiata più attenta ai loro look.

Tutti gli appassionati e interessati possono guardare ciò di cui parliamo grazie a DbsHype. Si parla dell’insider che su Twitter tiene sempre aggiornato tutti i fan della serie di Toriyama:

Dragon Ball Super: SUPER HERO – Character Posters (1/2) pic.twitter.com/8SV9YQ8EMI — Hype (@DbsHype) April 16, 2022

Dragon Ball Super: SUPER HERO – Character Posters (2/2) pic.twitter.com/JzarBCH67A — Hype (@DbsHype) April 16, 2022

Dragon Ball Super: Super Hero: il film

Si tratta di un film animato in CGI, in uscita nel 2022.

Il film è prodotto da Toei Animation e scritto da Akira Toriyama, creatore della serie di Dragon Ball.

È in totale il ventunesimo film di Dragon Ball, il quarto in cui Toriyama è coinvolto direttamente, il secondo a portare il nome di Dragon Ball Super e il primo ad essere prodotto utilizzando principalmente l’animazione in 3D.