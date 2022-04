Dragon Ball Super: Super Hero: ecco la nuova data di uscita del romanzo

Dragon Ball Super pubblicherà un nuovo romanzo in corrispondenza del lancio del film Dragon Ball Super: Super Hero nei cinema giapponesi.

Di recente abbiamo rilasciato un aggiornamento sulla data di uscita del romanzo prima di quella del film.

Ora però riportiamo che la data di uscita del nuovo romanzo è cambiata in seguito ai principali cambiamenti del film.

Dopo l’attacco hacker ai danni di Toei Animation, è stato annunciato che l’ultimo lungometraggio di Dragon Ball Super sarebbe stato sospeso a tempo indeterminato. Di fatto era uno dei principali progetti che aveva subito un impatto.

Ma ora il film ha ufficialmente fissato una nuova data di uscita per il suo lancio in Giappone entro la fine dell’estate.

Ciò significa che ciascuno dei materiali promozionali possono finalmente riprogrammare anche le proprie uscite.

Il romanzo del film era originariamente previsto in Giappone alla fine di giugno. Dopo che il film ha fissato la data di uscita, quella del romanzo è cambiata a sua volta.

L’insider che si occupa di aggiornare la community riguardo tutto ciò che è legato a Dragon Ball, DBSChronicles, ha condiviso sulla propria pagina Twitter quanto descritto:

The official Shueisha Books website lists a NEW date for the #DragonBallSuperSuperHero novel!

The JUMP j Books novel will now release on "June 14" instead of June 30 as announced earlier.

The Mirai Bunko Edition still keeps the June 30 date for now. It'll change soon. pic.twitter.com/T4X6Gc0qPK

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 15, 2022