Dragon Ball Super: Super Hero: Gohan non ha mai lasciato gli studi

Dopo l’attacco hacker subito da Toei Animation che ha ritardato l’esordio di Dragon Ball Super: Super Hero, la data d’uscita del film è ormai fissata per l’11 giugno 2022.

I nuovi poster di Dragon Ball Super: Super Hero hanno mostrato eroi e cattivi del film.

I protagonisti saranno, come al solito, i Guerrieri Z, con particolare risalto dato a Gohan e Piccolo.

Come antagonista principale tornerà invece l’Armata del Fiocco Rosso, che avevamo visto l’ultima volta nella persona del Dottor Gelo in Dragon Ball Z.

Nel nuovo film invece l’armata torna in attività con il misterioso Dottor Hedo e due androidi di nome Gamma 1 e Gamma 2.

Molti si sono chiesti da dove si collegheranno gli eventi di Dragon Ball Super: Super Hero a quelli della serie principale Dragon Ball Super.

A tal proposito è confermato ufficialmente che il nuovo film sarà ambientato dopo il Torneo del Potere.

Questo aggiornamento viene confermato dall’insider DbsHype, che ci svela una piccola parte di trama. Di seguito ecco la novità di cui stiamo parlando:

It’s been officially confirmed that Gohan went back to focusing on his study after Tournament of power pic.twitter.com/2BJ4gWduMJ

— Hype (@DbsHype) April 17, 2022