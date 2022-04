Dragon Ball Super: Super Hero: Chi è il Dottor Hedo? Scopriamolo insieme

Dragon Ball Super: Super Hero ha finalmente una data di uscita ufficiale, l’11 di giugno del 2022; questo inoltre conferma anche la risoluzione dei problemi da parte di Toei Animation scaturiti per via dell’hacking subito.

L’aura di mistero intorno ai personaggi inediti presenti nel lungometraggio si sta paino piano sbiadendo e alcuni dettagli, insieme a numerose ipotesi, si stanno rivelando chiaramente. Oltre le nuove aggiunte come ben sappiamo ci sarà anche uno storico ritorno: il Red Ribbon (il Fiocco Rosso).

A guidare questa nuova generazione di villain, ci sarà il malefico Dottor Hedo, di cui Weekly Shonen Jump ha pubblicato una biografia completa.

Da come possiamo già leggere dal post pubblicato dall’insider di Twitter @DBSChronicles, il Dottor Hedo non è il leader del Red Ribbon, poiché questo ruolo spetta a Magenta, ma quest’ultimo è comunque l’incarnazione del male sceso in terra.

Erede dell’infernale Dottor Gelo, Hedo darà vita a nuovi e devastanti Androidi, capaci di tenere testa ai leggendari Guerrieri Z, che anche questa volta avranno filo da torcere. Un nuovo progetto, un piano volto alla distruzione della Terra prenderà vita: la serie Gamma è ormai alle porte.

Il temibile e nuovo scienziato è un fanatico dei supereroi e proprio per questo il suo design mostra una tuta di spandex coronata da un mantello fuori dalle righe. Anche i suoi Androidi Gamma 1 e Gamma 2 credono di avere la mentalità dei supereroi.

Ma come nasce questa ossessione?

In una delle prime clip di Dragon Ball Super: Super Hero vediamo uscire Hedo da una prigione per poi distruggerla, senza apparenti motivi. Che sia per via delle sua passione verso i supereroi? Non abbiamo un motivo valido, ma probabilmente fa parte dell’ossessione discussa in questa sede.

Quello che sicuramente sappiamo è che gli Androidi Gamma 1 e Gamma 2 sono opera sua, insieme al nemico misterioso che i fan associano a Cell, visto che alcuni indizi potrebbero confermare la sua presenza.

La conferma la avremo una volta visionato il lungometraggio, che ricordiamo uscirà nelle sale giapponesi il prossimo 11 giugno del 2022.

