In Dragon Ball Super: Super Hero, la cui uscita è prevista per la fine di giugno, vedrà il ritorno dei temibili Androidi, che saranno tra i villain principali del film.

Attraverso uno strategico piano del Red Ribbon i guerrieri protagonisti della pellicola subiranno un attacco da Gamma 1 e Gamma 2, gli Andoidi che rapiranno Pan, scatenando tutta la furia repressa e sopita di Gohan.

Non tutto è stato rivelato nei trailer e nelle info, e quindi potrebbero esserci alcune sorprese.

L’attacco hacker subito da TOEI ha rallentato l’uscita nelle sale, che potrebbe essere confermata nei mesi estivi. Per il villain principale del film, la produzione non ha ancora rilasciato notizie.

Stando alle ipotesi della community non sarebbero i due Androidi i cattivi principali del film; infatti, un nuovo potenziale indizio confermerebbe il ritorno di uno storico villain della saga di Akira Toriyama.

Analizzando le ipotesi, molto probabilmente assisteremo al ritorno di Cell, l’essere perfetto distrutto da Gohan in Dragon Ball Z.

La presenza del villain potrebbe essere confermata tramite una news concerne al gioco di carte collezionabili del franchise, che rinnova il suo roster di protagonisti proprio con l’Essere Perfetto.

Infatti nel post in calce possiamo notare una versione nuova e ritoccata di Perfect Cell, che però vanta una nuova trasformazione, simile a quella futura di Piccolo. Potrebbe essere questa sorta di Risveglio la minaccia del nuovo lungometraggio di Dragon Ball Super: Super Hero?

Un rumour, un indizio papabile che però deve essere sempre preso con le pinze e la dovuta delicatezza. Niente è confermato e il post potrebbe essere rilevante come no. Infatti in fondo alla carta nel blocco Era, leggiamo Android Cell Saga, quindi forse è solo una coincidenza, anche se molto efficace per far discutere.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.