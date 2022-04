Dragon Ball Super: guarda Cabba in una versione più adulta

L’anime di Dragon Ball Super ha introdotto molti personaggi nell’ultimo capitolo del franchise e alcuni di questi sono rimasti molto a cuore ai fan.

Tra questi ricordiamo la forma Ultra Istinto di Goku e del suo avversario Jiren, passando per Beerus, Whis e Caulifla, I guerrieri dei vari universi hanno saputo ottenere la stima degli spettatori.

Ancora oggi sono molto popolari le fan art dei personaggi di Dragon Ball Super. Il manga continua infatti la sua pubblicazione, con i disegni di Toyotaro che hanno senza dubbio ispirato molti giovani artisti.

Ultimamente, ad attrarre la nostra attenzione è stata una fan art di Goku Super Saiyan God.

Oggi vogliamo pubblicare un aggiornamento legato ad una fan art che ritrae Cabba. L’artista che l’ha realizzato, ha pubblicato sull’account Twitter DisSketch una versione originale di Cabba che si distingue da quella di Toyotaro.

Here's a quickie #dbredraw of my boy Cabba until i can get around to more SS3 sketches. I'm having a lot of fun.#DBZ #DragonBall #DragonBallSuper #DragonBallZ pic.twitter.com/hIMs5Yf9ER

— Dis (@DisSketch) April 13, 2022