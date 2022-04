Dragon Ball Super: svelate le prime immagini del capitolo 83

Dragon Ball Super sta per continuare le sue vicende con il Capitolo 83 della serie manga. In anteprima è possibile dare un’occhiata alle pagine in bozza che danno ai fan un’idea di cosa aspettarsi.

L’arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto ha raggiunto il culmine della sua battaglia finale. Goku ha fatto tutto il possibile per tenere il passo con il potere di Gas.

Ha rapidamente esaurito le opzioni, ma c’è stata una sorprendente luce di speranza in quanto Goku e gli altri ora hanno un modo per guardare indietro nel passato di Bardack e capire come quel Saiyan sia riuscito a sconfiggere Gas molto tempo fa.

Il capitolo precedente della serie si è tuffato completamente in un nuovo flashback. Questo mostrava l’ultima volta in cui Bardack era in azione nella lotta contro Gas, durante l’invasione iniziale e la distruzione del pianeta Cereal.

Con le bozze delle pagine del capitolo 83 della serie, si può anticipatamente fare un tuffo nel passato nella lotta tra Bardack e Gas.

Puoi verificarlo di seguito come pubblicato da DbsHype sulla sua pagina Twitter:

Dragon Ball Super Chapter 83 Drafts. #DBSpoilers (1/2) Title: Bardock vs Gas 2 pic.twitter.com/muwIEipOoK — Hype (@DbsHype) April 14, 2022

Il capitolo 83 di Dragon Ball Super si intitola “Bardack vs. Gas 2” e, come suggerisce il titolo, sarà la continuazione immediata del flashback iniziato alla fine nel capitolo precedente.

È stato anticipato che Bardack abbia iniziato a ribellarsi e nel combattimento contro Gas, gli viene anche dato un avviso sul destino dei Saiyan.

Ma Bardack non ci crede davvero perché queste informazioni provengono da Gas, che lo sta anche schernendo a questo punto durante il loro combattimento. Questo introduce solo tutti i tipi di complicazioni.

Queste complicazioni probabilmente continueranno a manifestarsi nel prossimo capitolo, e per fortuna non manca tantissimo alla sua pubblicazione.

Se la lotta di Bardack con Gas fornisce davvero un indizio su come sconfiggere Heeter nel presente, è probabilmente una sorta di trucco che ha permesso al combattente di compensare l’ampio divario di potere che Goku ora deve affrontare. Si tratta solo di vedere che cos’è effettivamente questo indizio.