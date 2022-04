Dragon Ball Super: Super Hero: un video conferma la timeline del film!

Molti appassionati in attesa dell’arrivo di Dragon Ball Super: Super Hero si sono chiesti in che fascia temporale si collochi.

Ora abbiamo la cronologia ufficiale confermata, soprattutto per quanto riguarda un dettaglio chiave: la sequenza temporale relativa al suo predecessore, Dragon Ball Super: Broly!

Attraverso un breve filmato “Dragon Ball Super: Super Hero Highlights Explained” riceviamo alcuni fatti sul film, tra cui quanto segue su quando si svolge nella timeline:

#DragonBallSuperSuperHero "Highlights Explained" PV

It reveals that this movie is a 'sequel' to Broly movie, and confirms that the last fight that was fought on Earth was 'the fierce fight with Broly.'

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 16, 2022