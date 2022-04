Dragon Ball Super esordirà nel corso del 2022, con un nuovo lungometraggio che adotterà nuove tecniche di animazione davvero interessanti. Successivamente alla conclusione dell’anime, la trasposizione animata dell’opera di Toriyama continua attraverso i film, che aggiungono personaggi e vicende variegate.

Dragon Ball Super: Super Hero quindi, arriverà a giugno e finalmente possiamo comprendere in che direzione vuole andare lo storico franchise. Nell’attesa intanto, il doppiatore di Gamma 2 ha rivelato alcuni dettagli interessanti sul doppiatore di Piccolo, con cui ha ampiamente interagito.

In un’intervista a Japan’s Weekly TV Guide, Mamoru Miyano, voce dell’androide Gamma 2, ha svelato di essere cresciuto con Dragon Ball e quindi è stato immensamente felice di fare la conoscenza di Toshio Furukawa – voce di Piccolo – in persona.

Il ragazzo in sala di doppiaggio è rimasto estasiato dal talento di Furukawa, visto che la capacità dello storico doppiatore nel preparare i gemiti, le grida e i rumori di battaglia è davvero eccezionale. Dice Miyano “Si può capire come sta andando lo scontro, solamente ascoltandolo”.

Mamoru Miyano il doppiatore di Gamma 2 considera un mentore il personaggio di Piccolo, visto che fin dalle prime visioni in età infantile, Mamoru ha sempre apprezzato il Namecciano, che si è occupato anche della crescita e della cura di Gohan quando Goku e morto sacrificandosi ingenuamente per via di Radish.

Mamoru Miyano, voice of Gamma 2, gives an interview in Japan’s Weekly TV Guide. It’s roughly 95% about Piccolo (seems Gamma 2 has a lot of scenes with him). Miyano grew up on DB, so getting to meet Toshio Furukawa in the flesh was a real treat. pic.twitter.com/gknyV8vd6f

— Todd Blankenship (@Herms98) April 15, 2022