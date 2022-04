Dragon Ball Super: Super Hero – Chiariamo la timeline presente nel film

Il nuovo lungometraggio Dragon Ball Super, Super Hero è ampiamento atteso dai fan, anche se il dibattito su quale sia la timeline (collocazione temporale) del film ha scosso alcuni dubbi da parte del pubblico. Toei ha infatti deciso di scindere la timeline del manga da quella dell’anime, realizzando due universi completamente diversi.

Gli appassionati infatti si aspettavano che il nuovo film fosse collocato successivamente all’arco attualmente presente nel manga, dove Goku e Vegeta affrontano Gas in uno scontro feroce e rivelatorio, includendo quindi anche la figura di Granolah.

Purtroppo non sarà così, anche se effettivamente gli appassionati dovevano aspettarselo, visto e considerato che il manga e l’anime sono sempre stati divisi e mai amalgamati fra di loro.

Quindi Dragon Ball Super, Super Hero rispetterà gli eventi accaduti, e successivi al film dedicato a Broly. Questo non è un problema visto che un eventuale seconda stagione dell’anime di Super potrebbe attingere proprio da questi eventi, dato che anche Broly sarà canonico.

Al momento non sappiamo come saranno gestite le cose, ma la scelta di non aggiungere tutto agli eventi del manga è stata saggia, dato che se così non fosse stato si sarebbe scombussolato tutto, è il delirio sarebbe fomentato, insieme al caos scaturito dai fan.

#DragonBallSuperSuperHero "Highlights Explained" PV It reveals that this movie is a 'sequel' to Broly movie, and confirms that the last fight that was fought on Earth was 'the fierce fight with Broly.' Translations: @Inumaru08

Video: @DbsHype1 (1/2) pic.twitter.com/J7tLV55jQe — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) April 16, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.