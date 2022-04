Per Dragon Ball si prospetta un anno fantastico. Oltre la conferma ufficiale della data di uscita del nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero, l’opera di Toriyama sta spulciando nel manga il passato dei Saiyan, rimasto nascosto per molto tempo al pubblico.

Il film però segnerà il ritorno di Gohan come protagonista, che ha avuto il suo apice nella saga di Dragon Ball Z. Il suo punto massimo è sicuramente la battaglia con Cell, che ha visto il ragazzo sconfiggere il suo avversario superando il limite del Super Saiyan.

Uno dei momenti più emozionanti e toccanti dell’intera saga è stata completamente rivisitato dall’artista @Justin96636. Infatti l’utente rappresenta Gohan vs Cell nello stile tradizionale giapponese, denominato Ukiyo-e.

Ukiyo-e (immagini del mondo fluttuante) è uno stile classico di disegno sviluppatosi durante il periodo Edo (inizio XVII secolo – fine XIX secolo), e proprio nell’immagine in questione ne scoviamo tutta l’essenza.

L’illustrazione mostra uno spietato Gohan senza pupille, che scaglia una Kamehameha al nemico, che nella rappresentazione somiglia ad un temibile Yōkai.

Chien art work:Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/BYRbIzGulw — 簡志剛 (@Justin96636) April 17, 2022

L’artista nello stesso stile ha realizzato un’illustrazione che ritrae Goku SSJ3 Vs Majin Bu:

Chien art work:Dragon ball Ukiyoe style pic.twitter.com/mNbhVBhZGa — 簡志剛 (@Justin96636) April 19, 2022

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.