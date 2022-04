One Piece Odissey: svelate le nuove immagini e i dettagli sulla storia

Come precedentemente rivelato alla fine di marzo, One Piece Odissey uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S e PC nel 2022, anche se non c’è ancora una data di rilascio definitiva.

Non ci sono ancora molte notizie sul videogioco, ma Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA hanno recentemente condiviso alcune nuove immagini del gioco e alcuni dettagli aggiuntivi sulla storia.

A proposito di quest’ultima, segue come spiegato di seguito:

“Durante il loro viaggio, i pirati di Cappello di Paglia, guidati da Monkey D. Rufy, vengono inghiottiti da un’enorme tempesta in mare. Finiranno su un’isola misteriosa piena di verde in mezzo alla tempesta e si separano l’uno dall’altro. L’equipaggio parte per un nuovo viaggio avventuroso pieno di meraviglie e di natura furiosa, potenti nemici e strani incontri con la gente del posto. Lavora insieme con Rufy e il suo equipaggio per salpare ancora una volta!”

Il sito web ufficiale giapponese sembra offrire più di questo. Indica che l'”isola misteriosa” su cui si trovano i Cappelli di Paglia si chiama “Waffled” o qualcosa di simile.

Sono separati in seguito al naufragio della Thousand Sunny. Ci sono anche rovine sull’isola con i loro segreti nascosti e, meccanicamente parlando, enigmi.

One Piece Odyssey uscirà nel 2022 ma al momento non abbiamo una data di rilascio definitiva. Come annunciato in precedenza, il mangaka di One Piece Eiichiro Oda, ha fornito nuovi design di personaggi e mostri per il videogioco. Motoi Sakuraba è il compositore del titolo.

Dopo aver condiviso l’aggiornamento sui dettagli della storia, ora passiamo alle immagini tratte dal gioco. L’insider onepiece_games, ha condiviso sulla propria pagina Twitter le prime immagini del nuovo videogioco.

The Straw Hats will encounter many powerful enemies on the mysterious island of Waford. Approach this Colossus with extra caution.#ONEPIECEODYSSEY pic.twitter.com/YBid2Rjfgz — One Piece Video Games (@onepiece_games) April 20, 2022

Altre immagini invece, condivise da Gameatsu, permettono a tutti gli appassionati della serie di One Piece e dei videogiochi di apprezzare ancora più nel dettaglio il mondo del nuovo videogioco e l’aspetto dei personaggi.