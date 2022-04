One Piece: guarda l’ultima nuova e devastante tecnica di Rufy in una clip

One Piece, tra i manga più di successo in assoluto al momento sta affrontando una serie di progetti. Il manga sta narrando lo scontro violento tra due forze incredibili, Rufy e Kaido. Al di là del manga c’è un nuovo film in arrivo nel mese di agosto e una serie live-action prodotta da Netflix.

Riguardo il manga, Rufy ha sbloccato una nuova trasformazione per battere Kaido: il Gear Fifth.

Cappello di Paglia ha così la possibilità di cambiare non solo il proprio corpo, ma anche l’ambiente che lo circonda. Ora descritto come un cartone animato umano, la nuova forma di Rufy non è ancora adattato nell’anime.

Tuttavia un fan ha cercato di ricreare un’animazione tutta sua. La scena fa parte del capitolo 1047 del manga e quindi di uno dei momenti più importanti del battaglia tra Rufy e Kaido.

L’artista Kiecaburn ha condiviso sulla propria pagina Twitter un’animazione selvaggia di Rufy che scaglia la sua nuova tecnica.

Parliamo del Gomu Gomu no Thunder (“Gom Gom: Fulmine“). L’ultima tecnica introdotta da Oda, ha l’obiettivo di combattere Kaido nella sua forma di drago onnipotente sopra il quartier generale dei Pirati Bestia:

Il Gear Fifth di Rufy è considerata la forma più forte per il Cappello di Paglia. Consente al pirata di aumentare le sue dimensioni, ma anche di fare cose tipiche di un personaggio dei cartoni animati.

Rufy riesce persino a influenzare l’ambiente intorno a lui, trasformandolo a volte in gomma mentre combatteva contro Kaido.

Il capitano dei pirati di Cappello di Paglia è riuscito anche ad aumentare le sue dimensioni per far impallidire il Pirata Bestia e anche di afferrare un fulmine dal cielo e lancialo contro il suo avversario.

Dato che War For Wano è una delle più grandi battaglie nella storia di One Piece, sarà interessante vedere come la fine di questo combattimento influenzerà il mondo della Grand Line.

La nuova forma di Rufy non è ancora arrivata ufficialmente nell’anime. Tuttavia l’anime si sta avvicinando a questo momento.

Mentre i membri migliori della Worst Generation affrontano Kaido e Big Mom, l’anime è ora pronto per iniziare quello che è uno dei più grandi combattimenti del franchise di One Piece fino ad oggi.