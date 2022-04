One Piece: la serie di Oda primeggia su un sondaggio della top 20 manga

Dopo più di vent’anni di serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump, One Piece è ancora il manga preferito dai lettori.

Recentemente una classifica ha dimostrato che l’adattamento anime preferito era quello che adatta le vicende di Rufy. Oggi però scopriremo qual è il manga preferito maggiormente dai lettori.

Gli anime stanno ormai conquistando ampiamente il pubblico e godono del supporto dei servizi streaming come Crunchyroll, Disney+ e Netflix.

Questi cercano di differenziarsi dalla concorrenza in modo da attrarre maggiore pubblico, creando le proprie serie e film di anime originali.

I manga sono ancora la risorsa principale per gli adattamenti negli anime. Non sorprende però che i fan stiano ancora raccogliendo copie da artisti del calibro di Shueisha, Kodansha e Young Animal.

Un nuovo sondaggio dei fan ha posto ancora una volta la domanda su quale serie manga è la migliore.

Nell’elenco ci sono molti franchise Shonen, con Weekly Shonen Jump che continua a creare storie basate sull’azione che hanno una struttura in qualche modo comune.

Negli ultimi anni, però, abbiamo visto arrivare alcune grandi storie, come L’Attacco dei Giganti, che rompono gli schemi. Con altri importanti franchise di anime come My Hero Academia e Demon Slayer che sono già giunti al termine o stanno cercando di concludere le loro storie, sarà interessante vedere se questo elenco cambierà in futuro.

L’elenco delle serie manga più popolari e il numero di partecipanti che hanno votato è elencato di seguito.

One Piece (33,600) Demon Slayer (29,100) Slam Dunk (26,700) Detective Conan (25,400) Dragon Ball (22,400) L’Attacco dei Giganti (21,900) Naruto (19,800) Haikyu!! (18,700) Fullmetal Alchemist (18,500) JoJo’s Bizarre Adventure (17,100) Hunter X Hunter (16,200) Gintama (16,100) Kingdom (15,200) World Trigger (11,700) Doraemon (11,300) My Hero Academia (10,900) Yu degli Spettri (8,600) Black Jack (8,200) Jujutsu Kaisen (8,000) Natsume degli spiriti (7,400)

Alcuni franchise sono prevedibili come One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball, L’Attacco dei Giganti che si posizionano esattamente in cima.

I fattori che emergono da questa classifica sono principalmente due.

Il primo è legato al fatto che il manga di Eiichiro Oda primeggi ancora in maniera indiscussa. Molto probabilmente si tratta di più di una generazione che ha votato per One Piece in quanto il manga ha lettori nuovi e giovani e lettori che sono cresciuti con Rufy.

Il secondo aspetto che può sorprendere maggiormente è non vedere nella top 20 Bleach di Tite Kubo, che per tanti anni ha dominato Jump concorrendo con One Piece e Naruto.