Jujutsu Kaisen: svelati altri dettagli sull’espansione del dominio di Hakari

Jujutsu Kaisen nelle pagine del nuovo capitolo del manga sta preparando tutti gli appassionati ad assistere alla tecnica di espansione del dominio di Kinji Hakari.

La serie manga originale di Gege Akutami continua ad esplorare il Culling Game. Nel frattempo il nuovo arco narrativo della serie ha spostato la sua attenzione dalle battaglie di Yuta Okkotsu nella colonia di Sendai per mettere in luce come se la cava Hakari nella colonia n. 2 di Tokyo da quando è entrato nel torneo diversi capitoli fa.

Ma come i fan hanno già visto, Hakari si è ritrovato ad affrontare uno strano avversario per il suo primo grande conflitto.

L’ultima volta che abbiamo visto Hakari, era entrato nella colonia n. 2 di Tokyo insieme a Panda (mentre Yuji e Megumi erano entrati nella colonia n. 1). Questo era accaduto dopo che Yuji e Megumi erano riusciti con successo a convincerlo ad aiutarli.

Il capitolo precedente della serie ha anticipato il suo primo grande avversario. Si tratta di è un tipo che rompe il quarto muro che cerca di trasformare il suo manga creando un sogno in realtà.

Ma come mostra l’ultimo capitolo, Hakari cerca di porre fine a questa lotta rapidamente.

Sono passati 22 capitoli dall’ultima apparizione di Hakari nella serie. Il capitolo 180 di Jujutsu Kaisen riprende subito dopo che Hakari parla con l’ultima introduzione nel Culling Game, il creatore del manga Charles Bernard.

Stavano conversando mentre guidavano una ruota panoramica, ed è stato qui che Bernard ha spiegato alcune delle filosofie dietro la sua creazione del manga.

Ma Hakari alla fine non è interessato a questo e sta solo cercando di eliminarlo mentre la loro lotta inizia in pieno in questo nuovo capitolo.

Si rivela che la tecnica di Bernard gli consente di vedere alcuni secondi nel futuro, ma Hakari scopre presto una scappatoia e coglie Bernard di sorpresa attaccando i suoi punti ciechi.

Ma sapendo che l’unico modo per fermare completamente gli sforzi di Bernard è rompere completamente il suo corpo e il suo spirito, Hakari si prepara a scatenare la sua espansione del dominio. Chiamato “Idle Death Gamble” (“Azzardo della morte pigra“), vedremo presto di cosa è veramente capace Hakari.