L’Attacco dei Giganti: annunciata una delle migliori figure in arrivo

L’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti ha concluso la seconda parte della sua ultima stagione all’inizio di quest’anno. Sappiamo che Eren Jaeger ha scatenato la marcia colossale mentre i suoi ex colleghi dell’armata ricognitiva tentano di fermarlo.

Ora, il franchise dell’anime e Prime 1 Studio hanno svelato una delle più incredibili figure da collezione per la serie.

I protagonisti della figure sono immancabilmente Eren, Armin e Mikasa. L’aggiornamento arriva grazie all’insider AoTWiki, che ha condiviso sulla propria pagina Twitter l’annuncio della statua e altre foto che la mostrano da più angoli.

Attack on Titan Statue by Prime 1 Studio Coming Soon pic.twitter.com/6RzEqiE0OX — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) April 24, 2022

Adesso lasciamo di seguito altre foto e immagini che mostrano questa statua nel dettaglio:

Come abbiamo visto durante questa recente stagione, Eren ha perso parecchi amici nella sua campagna volta a eliminare la maggior parte della popolazione mondiale.

Armin e Mikasa ora si trovano nella situazione di dover potenzialmente uccidere il loro migliore amico. Sperando di dissuadere Jaeger dal suo attuale obiettivo, i soldati protagonisti dovrebbero capire se è anche possibile sconfiggere Eren in una battaglia ora che tiene il potere del Titano Fondatore in totale controllo.

Sebbene non sia stata ancora rivelata una data specifica per l’arrivo degli episodi finali successivi dell’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti nel 2023, Studio MAPPA tornerà ancora una volta per mettere un limite alla storia della guerra tra Marley e Paradis.

Secondo quanto riferito, gli episodi della terza parte della quarta stagione saranno caratterizzati da speciali di quattro ore.

I fan possono aspettarsi molte sorprese e vittime poiché Eren e i suoi ex amici sono ora in rotta di collisione per determinare il futuro del loro mondo.

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi.