L’Attacco dei Giganti: Isayama celebra il primo anniversario del museo Hita

Hita è la città che ha dato i natali al creatore de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama. Ogni anno accoglie centinaia di turisti in viaggio per scoprire il luogo in cui è cresciuto il mangaka.

L’anno scorso infatti l’amministrazione della cittadina di Hita (Kyunshu, Giappone) ha inaugurerà una statua in bronzo dedicata al Capitano Levi, uno dei personaggi più importanti e centrali della serie.

La prima statua si è rivelata un grande successo al punto che l’amministrazione decise di realizzarne un’altra per celebrare l’imminente conclusione del manga.

A quasi un anno dall’apertura del primo museo legato alle vicende di Eren Jaeger, Hajime Isayama ha deciso di celebrare il primo anniversario realizzando una nuova illustrazione condivisa dall’account Twitter Attack On Titan Wiki (@AoTWiki) :

New Attack on Titan illustration by Hajime Isayama Celebrating the 1st Anniversary of Attack on Titan in Hita Museum pic.twitter.com/HoRLyeq7QB — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 26, 2022

Un altro messaggio arriva anche direttamente dalla pagina @shingeki_hita, visibile di seguito:

Il messaggio condiviso riporta:

“Il 27 marzo 2022, “#Advance Giant in HITA Museum” celebrerà il suo primo anniversario!

Con gratitudine a tutti i fan per quest’anno, stiamo sviluppando vari progetti commemorativi del 1° anniversario!

Per favore, vieni a visitare #Hita City, nella prefettura di Oita, un luogo legato all’Attacco dei Giganti!“

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime di quattro stagioni, le prime tre realizzate da Wit Studio e l’ultima dallo studio MAPPA. La prima stagione è stata trasmessa nel 2013, la seconda nel 2017, la terza tra il 2018 e il 2019, e la quarta, chiamata stagione finale (Final Season) dal 2020. Tutte le stagioni sono disponibili in Italia su Amazion Prime Video e VVVVID.