Tra le uscite Planet Manga del 17 Febbraio 2022 segnaliamo Black Clover – Quartet Knights 1, lo spin-off di Black Clover ispirato al video game, oltre che l’epilogo di Banana Fish con il decimo volumetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 17 Febbraio 2022. Vi ricordiamo che potete consultare anche il riepilogo delle uscite di Febbraio e di Marzo.

Panini: le uscite Planet Manga del 17 Febbraio 2022

Arte 15

5,50 €

Autori: Kei Ohkubo

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Arte 15

Rilegatura: Brossurato

In fuga da Firenze, la principessa Caterina e il suo seguito sono stati ospitati dai parenti di Arte. La giovane pittrice può così rivedere la madre, che sembra però aver rinnegato ogni legame con lei. Il momento della partenza è vicino: lo strappo tra le due donne sarà ricucito?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME DISPONIBILE SU YAMATO VIDEO

Zone-00 19

9,90 €

Autori: Kiyo Qjo

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Zone-00 19

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Ooku 19

12,00 €

Autori: Fumi Yoshinaga

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 252

Formato: 13X18

Contiene: Ooku 19

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’Usuraio 33

6,00 €

Autori: Shohei Manabe

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 13X18

Contiene: Yamikin ushijimakun 33

Rilegatura: Brossurato

Saga of Tanya the Evil 21

7,00 €

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 13X18

Contiene: Yojo senki 21

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Natsume degli Spiriti 26

9,90 €

Autori: Yuki Midorikawa

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 168

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Natsume yujincho 26

Rilegatura: Brossurato

Black Clover – Quartet Knights 1

Powers 8

4,90 €

Autori: Yumiya Tashiro, Yuki Tabata, Bandai Namco Entertainment

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Black Clover Gaiden — Quartet Knights #1

Rilegatura: Brossurato

LO SPIN-OFF TUTTO AZIONE DI BLACK CLOVER ISPIRATO AL VIDEOGAME PER PS4

Il Toro Nero è in missione nel Dungeon della Lava, costellato di magie di trappola… Il comandante Yami sembra conoscere questo luogo misterioso, ma proprio lui cadrà in un insidioso tranello… Cosa ne sarà della sua compagnia?

Bleach 28

4,90 €

Autori: Tite Kubo

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 192

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Bleach 28

Rilegatura: Brossurato

Ichigo, Chad e Ishida sono andati nell’Hueco Mundo per liberare la loro compagna Orihime, che è stata rapita. Come era prevedibile, hanno ricevuto una “calda” accoglienza, e infatti i nostri eroi sono già impegnati nel loro primo combattimento. E per Ishida questa è la prima occasione di testare i poteri che ha appena recuperato grazie allo speciale allenamento ricevuto dal padre! Nel frattempo, Orihime ha dei piani precisi in mente riguardo alla sua permanenza nell’Hueco Mundo…

Bleach 37

4,90 €

Autori: Tite Kubo

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 216

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Bleach 37

Rilegatura: Brossurato

Continua il flashback sul passato della Soul Society. Quando Kisuke Urahara e Tessai Tsukabishi riescono ad arrivare nel luogo in cui si trova la squadra speciale addetta a risolvere il caso delle sparizioni dei konpaku, è già troppo tardi. Aizen ha iniziato i suoi esperimenti sull’hollowificazione, e tutti i membri della squadra si stanno gradualmente trasformando in hollow. Inoltre, il faccia a faccia tra Kisuke Urahara e Aizen! Di Tite Kubo.

Moriarty the Patriot 3

Manga Storie Nuova Serie 77

4,90 €

Autori: Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Yuukoku No Moriarty #3

Rilegatura: Brossurato

LA NEMESI DI SHERLOCK HOLMES COLPISCE ANCORA!

In punto di morte, il conte Drebber indica il nome del suo assassino: Sherlock Holmes! Arrestato da Scotland Yard, il detective intende smascherare chi ha architettato il delitto. L’astro del consulente investigativo inizia a brillare, e dove la luce è più forte, le tenebre si rivelano ancora più oscure…

Moriarty The Patriot 9

Manga Storie Nuova Serie 83

4,90 €

Autori: Ryosuke Takeuchi, Hikaru Miyoshi

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 11.5X17.5

Contiene: Yuukoku no Moriarty #9

Rilegatura: Brossurato

CONTINUA LA SERIE DELL’ARCINEMICO DI SHERLOCK HOLMES

Sulla scia degli eventi legati a Jack lo Squartatore, un individuo astuto e influente si muove nell’ombra per cercare tracce del signore del crimine. La sua indagine condotta in segreto risale a un documento di molti anni prima…

Assassin’s Creed Blade of Shao Jun 3

7,50 €

Autori: Minoji Kurata, Ubisoft

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 160

Formato: 13X18

Contiene: Assassin’s Creed China 3

Rilegatura: Brossurato + sovracover

Shao Jun e Wang Yangming hanno raggiunto Nan’an, dove i templari sono pronti ad accogliere gli ultimi ribelli che ancora si oppongono al loro dominio. Riusciranno i due assassini a vendicare i compagni della confraternita?

City Hunter XYZ 7

15,00 €

Autori: Tsukasa Hojo

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 592

Formato: 13X18

Contiene: City Hunter XYZ 7

Rilegatura: Brossurato + sovracover

NUOVI CASI DA RISOLVERE PER RYO SAEBA E KAORI MAKIMURA

Poteri paranormali, ladri (di mokkori), ragazze in pericolo, rivelazioni… Questo e molto altro in ventinove capitoli ricchi di gag, azione, martelli (con l’introduzione del modello konpeito), libellule e corvi!

Banana Fish 10

18,00 €

Autori: Akimi Yoshida

Data di uscita: 17 feb 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 328

Formato: 15X21

Contiene: Banana Fish 19/20

Rilegatura: Brossurato + sovracover

L’INDIMENTICABILE EPILOGO DELL’OPERA DI AKIMI YOSHIDA

Dopo la chiusura dei conti con Golzine, Banana Fish e il destino, cos’è accaduto ad Ash Lynx e a Eiji? Inoltre, in una preziosa serie di episodi autoconclusivi, importanti rivelazioni sul passato e sul futuro dei personaggi.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU AMAZON PRIME VIDEO