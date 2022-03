L’Attacco dei Giganti: svelata la sinossi dell’episodio 87

La quarta stagione della serie anime de L’Attacco dei Giganti è ormai agli sgoccioli. I protagonisti della serie stanno combattendo violentemente e il nemico è lo stesso personaggio che tutti appoggiavano all’inizio delle vicende narrate da Isayama.

Tutti gli appassionati ora attendono di guardare l’episodio 87. Questo dovrebbe uscire a inizio aprile e finalmente ci è stata data una sinossi per l’aggiornamento.

L’aggiornamento proviene dal sito Web di Attack on Titan e si ricorda che il titolo dell’episodio è “The Dawn of Humanity” (“L’alba dell’umanità“).

Il nome dell’episodio deriva direttamente dal manga de L’Attacco dei Giganti ed è stato usato per il suo 130° capitolo.

Mikasa e il suo gruppo cercano di raggiungere Eren, che sta ancora marciando verso Marley con il suo esercito di Titani Colossali, il quale si ritrova bloccato nei suoi ricordi in questo grande capitolo.

Questo aggiornamento sarà importante in quanto fornirà un contesto necessario sulle recenti scelte di Eren e sulla sua decisione di radere al suolo il mondo.

L’anteprima dell’episodio 87 mostra frammenti del tempo di Eren a Marley quando era sotto copertura con i suoi amici e quando si travestiva da veterano ferito.

Quindi, per coloro che vogliono prepararsi per ciò che verrà, è possibile leggere di seguito il trafiletto di “The Dawn of Humanity” (“L’alba dell’umanità“):

“Quello che abbiamo visto quel giorno. Di cosa abbiamo parlato quel giorno. Quello che abbiamo scelto quel giorno. Era tutto ciò che ha sempre voluto. Per lui non è cambiato nulla“.

L’Attacco dei Gigati: il manga

Si tratta di uno dei manga più venduti e amati degli ultimi dieci anni, con un record di vendite altissimo. Di genere dark fantasy e post apocalittico è scritto e disegnato da Hajime Isayama e serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.