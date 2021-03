Attraverso il numero del mese corrente di Bessatsu Shonen Magazine, rivista manga edita da Kodansha, è stato pubblicato il penultimo capitolo de L’Attacco dei Giganti di Hajime Isayama.

In altre parole, come ormai noto, il celebre manga si avvicina gradualmente alla sua conclusione fissata con il prossimo capitolo previsto per il 9 aprile 2021.

Attendendo cosa aspetta gli appassionati fra le ultime tavole, Isayama-sensei ha commentato con queste parole, sempre sul numero da poco disponibile del magazine, l’approssimarsi dell’ultimo capitolo:

“Wow, il prossimo capitolo è davvero l’ultimo, quindi? E’ davvero strano se ci penso“.

Dopo dieci anni di lavoro senza interruzione alcuna, i sentimenti dell’autore sono davvero comprensibili.

Ricordiamo che il capitolo finale sarà composto da un totale di 45 pagine.

La serie manga sta affrontando la trasposizione della serie animata finale prodotta da Studio MAPPA. Attualmente sono stati trasmessi i primi 13 episodi della stagione.

L’Attacco dei Giganti

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga Shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine. Ad oggi sono stati pubblicati 138 capitoli e i primi 134 sono raccolti in 33 volumi. In Italia, il manga è edito da Planet Manga con 32 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, ha esordito e trasmesso il 13° episodio.