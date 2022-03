L’attacco dei Giganti: guarda l’anticipazione del finale della quarta stagione

L’Attacco di Giganti si presenta con l’anticipazione per l’ultimo episodio della quarta stagione!

Di seguito è possibile dare un’occhiata a quello che tutti gli appassionati potranno guardare nell’episodio 87, l’episodio che sancirà la fine della storia di Isayama:

Attack on Titan Episode 87 Preview pic.twitter.com/lp57Dp9NBi — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 20, 2022

L’episodio 87 sarà l’ultimo episodio della quarta e ultima stagione, de L’Attacco di Giganti.

Si intitola “The Dawn of Humanity” (L’alba dell’umanità) e purtroppo c’è ben poco da dire su cosa aspettarsi dal finale.

Dopo essersi concentrato su tutti gli altri nel corso degli episodi recenti, come sulla violenta battaglia di Mikasa, l’episodio finale tornerà alla prospettiva di Eren su tutto. Questo perché va oltre il fatto che è lui a orchestrare tutto dall’inizio.

È stata una delle più grandi novità rivelate sui nuovi episodi e sembra che la serie la rivisiterà ancora una volta prima che tutto finisca.

Sfortunatamente per poter guardare l’episodio 87 bisognerà aspettare. L’ultimo episodio della serie anime sarà ritardato di una settimana dalla sua trasmissione solitamente programmata e sarà invece presentato in anteprima il 3 aprile.

Ciò significa l’anime entrerà nel programma della primavera 2022 per il suo episodio finale. Per questo gli appassionati della serie sperano che ciò significhi che l’anime continuerà in qualche modo, dato quanto ancora c’è da esplorare.

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo. La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.

Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime di quattro stagioni, le prime tre realizzate da Wit Studio e l’ultima dallo studio MAPPA. Sono tutte disponibili in Italia in streaming su Amazion Prime Video e VVVVID.