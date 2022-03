L’Attacco dei Giganti: guarda la battaglia più violenta di Mikasa

L’Attacco dei Giganti sta tenendo incollati i suoi numerosi fan con la quarta stagione e tutti gli occhi sono puntati su Mikasa. Il soldato è diventato il più grande nemico di Eren nonostante i loro anni di storia l’uno con l’altro.

Non è stato un percorso facile per Mikasa in quanto il suo affetto nei confronti di Eren era pieno di fedeltà al punto che avrebbe dato la sua vita per proteggere il contenitore dei Gigante Fondatore.

Mikasa però è anche conosciuta per le sue straordinarie doti combattive in termini di determinazione e cinismo. Recentemente è stato mostrato infatti fino a che punto si spingerà per impedire al suo migliore amico di distruggere il mondo.

Di seguito, i numerosi appassionati della serie possono guardare la migliore battaglia dell’anime appena stata condivisa:

Mikasa is so thorough. She doesn't even leave the thunder spears with the yeagerists after killing them. Instead uses them to blow them up so noone else can use it too. This fight is so detailed! #AttackOnTitan pic.twitter.com/KDTLn0co8i

— dev (@devs_il) March 21, 2022