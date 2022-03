L’Attacco dei Giganti: anticipazione dell’episodio 86

L’Attacco dei Giganti ha rilasciato l’anticipazione per l’episodio 86 della quarta e ultima stagione!

L’anime sta rapidamente raggiungendo la fine della sua corsa in un paio di settimane e ogni episodio suscita tante aspettative in vista del finale.

Ci sono ancora così tante domande rimaste in sospeso dopo che Eren Yeager ha scatenato il potere del Titano Fondatore sul resto del mondo.

Mikasa e gli ultimi membri dell’armata ricognitiva ora stanno intraprendendo un nuovo piano per porre fine a il suo piano di genocidio di massa.

L’ultimo episodio della serie vede Mikasa, Armin e alcuni membri degli ex armata ricognitiva, unirsi con alcuni nuovi sorprendenti alleati.

Hanno un piano su come fermare la marcia dei colossali, ma per far decollare il loro piano, gli ex esploratori dovranno affrontare i loro ex alleati che stanno combattendo per proteggere la marcia dei colossali per salvare il loro paese .

Ora puoi dare un’occhiata all’anteprima per ciò che avverrà dopo di seguito:

Attack on Titan Episode 86 Preview pic.twitter.com/NXbEObzjgu — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 13, 2022

L’episodio 86 de L’Attacco dei Giganti è intitolato “Retrospective“. L’anteprima dell’episodio anticipa di più la feroce battaglia che ha iniziato a scoppiare con l’ultimo episodio.

Si spiega che l’attuale piano degli scout è quello di impadronirsi in qualche modo dell’idrovolante dell’Azumabito. Questo perchè è l’unica cosa che potrà portarli al Titano Fondatore di Eren.

Ci sono molte complicazioni poiché gli Yeagerist stanno attualmente occupando il molo dove si trova e tengono in ostaggio i meccanici.

Tuttavia è scoppiata una rissa quando gli Yeagerist si sono rifiutati di cedere.

Guidati da Floch, questi combattenti stanno cercando di far andare avanti la marcia dei colossali il più a lungo possibile perché salverebbe il loro paese.

Ai loro occhi, Mikasa e gli altri sono i traditori perché stanno cercando di salvare il resto del mondo invece dei propri compagni.

Quindi ci sarà molto più spargimento di sangue prima che inizi il finale.

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.