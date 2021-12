Un omaggio artistico di livello assoluto per La leggenda di Arslan

La leggenda di Arslan: Hajime Isayama realizza una fan art per il capitolo 100

Per celebrare l’uscita del capitolo numero 100 de La leggenda di Arslan, l’autore de L’attacco dei giganti Hajime Isayama ha realizzato una meravigliosa fan art che si aggiunge a quelle realizzate da altri mangaka come Chihiro Ishizuka, Shūzō Oshimi (Happiness) e Akinari Nao (Trinity Seven).

Il capitolo 100 del manga di Hiromu Arakawa è stato pubblicato nel numero di gennaio del 2022 della rivista Bessatsu Shonen Magazine.

La leggenda di Arslan in Italia: i dettagli

L’edizione italiana de La leggenda di Arslan è curata dalla divisione Planet Manga di Panini Comics. A seguire, la sinossi del primo volume estratta dal sito ufficiale della casa editrice:

Il sovrano del regno di Pars è pronto alla battaglia. Con lui, per la prima volta, il figlio Arslan. Un battesimo del fuoco che il giovane principe non potrà dimenticare… Ecco finalmente il tanto atteso ritorno della grande Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) al manga d’azione nella versione a fumetti della saga letteraria di Yoshiki Tanaka.

L’anime, invece, è disponibile sulla piattaforma streaming VVVVID e su Netflix. Si ricorda che la produzione animata in questione è composta da una prima stagione di 25 episodi e da una seconda season caratterizzata da 8 puntate.

Quella che segue è la sinossi ufficiale presente sul sito della piattaforma streaming della Dynit: