La leggenda di Arslan: una cover speciale per il centesimo capitolo del manga

L’account Twitter di Manga Mogura Re ha rivelato che il manga di Hiromu Arakawa e Yoshiki Tanaka La leggenda di Arslan è stato scelto per la copertina del numero di gennaio del 2022 della rivista Bessatsu Shonen Magazine.

Questa meravigliosa iniziativa si lega al raggiungimento del capitolo 100 del manga in questione. Inoltre, stando alle ultime stime, l’opera dell’autrice di Fullmetal Alchemist ha venduto, sino ad ora la bellezza di 8 milioni di copie.

L’edizione italiana de La leggenda di Arslan è curata dalla divisione Planet Manga di Panini Comics. A seguire, la sinossi del primo volume estratta dal sito ufficiale della casa editrice:

Il sovrano del regno di Pars è pronto alla battaglia. Con lui, per la prima volta, il figlio Arslan. Un battesimo del fuoco che il giovane principe non potrà dimenticare… Ecco finalmente il tanto atteso ritorno della grande Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist) al manga d’azione nella versione a fumetti della saga letteraria di Yoshiki Tanaka.

L’anime, invece, è disponibile sulla piattaforma streaming VVVVID e su Netflix. Si ricorda che la produzione animata in questione è composta da una prima stagione di 25 episodi e da una seconda season caratterizzata da 8 puntate.

Quella che segue è la sinossi ufficiale presente sul sito della piattaforma streaming della Dynit:

Arslan è il giovane erede al trono del Regno di Pars (un’immaginaria Persia), governato dal terribile Re Andragoras. Quando la pagana Lusitania comincia l’invasione di Pars, Arslan affronterà la sua prima fallimentare battaglia perdendo ogni cosa e non potendo far nulla per fermare la distruzione di quello che una volta era il suo glorioso regno.

Ma governare è il destino di Arslan, che inizierà un viaggio per riprendere il trono che gli spetta, insieme a Daryun, leale ufficiale dell’esercito del Re che lo aiuterà ad affrontare il crudele destino che sta per abbattersi su Pars.