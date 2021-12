Le uscite Planet Manga del 16 Dicembre 2021 vedono il debutto dell’attesa nuova edizione di 20th Century Boys e la conclusione di Beastars e Sing “Yesterday” for Me.

Seguono le uscite Planet Manga del 16 Dicembre 2021; qui le uscite di Gennaio 2022.

Le uscite Planet Manga del 16 Dicembre 2021

20th Century Boys Ultimate Deluxe Edition 1 di 11

di Naoki Urasawa

14,90 €

Kenji gestisce un piccolo spaccio. La sua quotidianità è scossa dal suicidio di un amico d’infanzia: scoprire i motivi di quel gesto lo condurrà a un viaggio nei ricordi e lo porrà di fronte a verità dimenticate e a misteriosi, sovrastanti intrighi.

Arpeggio of Blue Steel 19

di Ark Performance

9,00 €

Mentre nelle profondità oceaniche si continua a combattere, sulla terraferma il segreto del Quarto Istituto sta per essere rivelato! Presto si scatenerà una tempesta che Gunzo, Yona e gli altri membri dell’equipaggio del Blue Steel saranno costretti ad affrontare!

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 7

di Hiromu Arakawa

12,00 €

Mentre Edward viaggia verso Resembool insieme al maggiore Armstrong, senza nemmeno sospettare le grandi sorprese che lo attendono una volta giunto a destinazione, a Central City il nascondiglio di Barry viene attaccato da una misteriosa creatura! E questa è solo la punta dell’iceberg di un numero strapieno di eventi e colpi di scena.

Beastars 22 di 22

di Paru Itagaki

7,00 €

Mentre in città regna il caos, al mercato clandestino Legoshi mette tutto se stesso nel duello contro Melon. Vincere vorrebbe dire far germogliare il seme di una nuova coesistenza fra erbivori e carnivori. Perdere decreterebbe l’avvento di un futuro oscuro.

Dead Dead Demon’s Dededede Destruction 11

di Inio Asano

7,50 €

Solo Ohba può riuscire a fermare la detonazione. Prima però dovrebbe convincere una certa ragazza innamorata di lui a lasciarlo andare… Inio Asano vi sconvolgerà con il penultimo capitolo del suo imprevedibile manga.

Dororo e Hyakkimaru – La Leggenda 5

di Osamu Tezuka, Satoshi Shiki

7,00 €

Hyakkimaru e Dororo giungono in un sontuoso palazzo risparmiato dagli orrori della guerra. Ma sarà davvero così? Satoshi Shiki ci regala un altro violentissimo e appassionante capitolo della sua rielaborazione del capolavoro di Osamu Tezuka.

Kaijin Reijoh 5

di Tetsuya Tashiro

7,50 €

Sopravvissute a stento all’attacco contro l’istituto Meido, le Reijoh devono serrare le fila in attesa delle prossime mosse del Kairinto. Anche Asuma e gli altri Ero-Kaijin devono allenarsi…

Chainsaw Man 8

di Tatsuki Fujimoto

4,90 €

Braccati dai sicari, Denji e la sua scorta sono intrappolati nei grandi magazzini, assediati dalle marionette del diavolo-bambola e da Quanxi. La battaglia infuria, mentre qualcosa di oscuro è pronto a rivelarsi…

Shy 2

di Bukimi Miki

4,90 €

Shy sarà in grado di seguire i consigli dell’eroe più spietato di sempre? La protagonista al momento ha un problema ben più importante: se vuole continuare a essere un’eroina, dovrà sconfiggere Stardust in combattimento.

Sing “Yestarday” for Me 11 di 11

di Kei Toume

7,50 €

Se i sentimenti fossero tangibili, sarebbe semplice capire cosa si è rotto in una relazione e aggiustarlo. Invece Rikuo si tormenta, incapace di comprendere cosa stia accadendo fra lui e Shinako. E Haru?

The Killer Inside 10

di Shota Ito, Hajime Inoryu

7,00 €

B-Ichi è convinto di aver smascherato l’assassino LL. Adesso però deve trovare le prove per incastrarlo e scoprire per quale ragione il maniaco omicida abbia scelto proprio il suo vero padre come capro espiatorio.

Mushoku Tensei – Jobless Reincarnation 6

di Llo, Tomowo Maruyama, Yuu Tanaka

7,50 €

Eris e Rudeus stanno attraversando il continente demoniaco, decisi a tornare nel Regno degli Asura.

Arrivati a Wenport, però, dovranno necessariamente trovare posto su un veliero in partenza per Millis…anche se questo comporterà avere a che fare con i più famigerati contrabbandieri!