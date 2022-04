L’Attacco dei Giganti: acquistabili i peluche dei personaggi della serie

Violenza, dolore, tristezza, sofferenza e naturalmente morte sono gli ingredienti principali del manga di Hajime Isayama, L’Attacco dei Giganti. C’è poco spazio alla gioia e alla felicità, forse, delle volte, solo un po’ di sollievo nel vedere che un compagno sia sopravvissuto.

L’Attacco dei Giganti tuttavia è in assoluto il manga più incredibile e amato degli ultimi dieci anni, in quanto quello che racconta non si è mai visto.

Al momento il manga è finito tuttavia l’adattamento anime di Studio MAPPA è ancora in corso. Pochi mesi fa finalmente abbiamo saputo come sarebbe continuato l’anime.

La quarta stagione presenta due parti e solo nell’ultimo episodio della seconda parte è stata annunciata una terza e ultima parte della quarta stagione. Questa è prevista per il 2023.

La serie di Isayama è talmente famosa da aver appassionato tantissimi lettori spingendoli a interpretare tantissimi protagonisti. Stiamo parlando dei cosplayer, soprattutto professionisti, che hanno dato vita a versioni fedelissime sbalorditive. Basti guardare il cosplay di Erwin e di Yelena.

L’Attacco dei Giganti però presenta anche un merchandising interessante e oggi parliamo di uno che è agli antipodi con la natura del manga. Infatti è possibile acquistare i peluches dei personaggi più importanti e il risultato è tenerezza assicurata!

Guardare un peluche di Eren, un personaggio spietato e cupo, sembra utopia. Tuttavia di seguito ecco un’anteprima dei personaggi in versione peluche e il link dove poterli pre ordinare come ha condiviso su Twitter AoTWiki:

New Attack on Titan Plushies Pre-order: https://t.co/8zVeWfqvnX pic.twitter.com/lDVS2jbgLt — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) April 25, 2022

In questo scatto riconosciamo Rainer in divisa da soldato di Marley, Mikasa, Eren, Armin, Annie, Connie, Sasha, Levi ferito dopo lo scontro con Zeke, Jean e Onyankopon.

Di seguito ecco ulteriori immagini che mostrano nel dettaglio il peluche di Levi e di Sasha. Si nota che quello di Levi ha anche una versione diversa in quanto lo si può avvolgere in un sacchetto, oltre che semplicemente bendato:

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

In Italia è possibile guardare l’anime completo su Crunchyroll, mentre su Prime Video la prima, seconda e terza stagione sono complete. Solo la quarta è mancante di alcuni episodi.