L’Attacco dei Giganti incoronato miglior anime della stagione invernale

L’anime de L’Attacco dei Giganti si concluderà il prossimo anno nel 2023, portando la guerra tra gli Eldia e Marley al termine una volta per tutte.

Eren Jaeger, che ha il potere del Titano Fondatore, ha scatenato il boato. Egli è intenzionato a distruggere tutti coloro che non vivono sull’isola di Paradis.

Ora, un recente sondaggio dimostra che gli eventi oscuri che si svolgono nell’anime hanno sbalordito milioni di fan.

Il sondaggio, condotto dal sito web giapponese Filmarks, si concentra sulle serie anime trasmesse dal 5 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022.

L’Attacco dei Giganti ha superato alcuni rivali molto rilevanti. Dopo l’ultima stagione dell’adattamento anime del manga di Isayama c’erano personaggi del calibro di JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, una delle più grandi serie anime esclusive di Netflix.

Dopo questi originali Netflix, artisti del calibro di Demon Slayer, My Dress-Up Darling, The Orbital Children e Police in a Pod completano la top ten della lista degli “anime valutati dai fan giapponesi con il punteggio più alto per l’inverno 2022“. L’Attacco dei Giganti quindi primeggia su tutti gli altri anime come miglior anime della stagione invernale.

La terza parte de L’Attacco dei Giganti si concluderà con quattro speciali di un’ora che seguiranno l’Armata Ricognitiva in rotta di collisione con Eren Jaeger.

Sfortunatamente, sembra che Armin e il resto del gruppo non riuscirà a fare in tempo per impedire a Eren di schiacciare tantissimi innocenti.

Lo Studio MAPPA tornerà ancora una volta a lavorare sugli episodi finali della serie anime tratta dal manga di Isayama.

Lo studio di animazione ha ampiamente dimostrato delle capacità grafiche che hanno conquistato ancora più appassionati della serie.

MAPPA inoltre ha tanti altri progetti di cui occuparsi. Si pensi all’arrivo quest’anno di Chainsaw Man, Dance Dance Danseur e Hell’s Paradise. MAPPA sta dunque sicuramente creando alcune storie nella sua storia.

L’Attacco dei Giganti: il manga

Si tratta di un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

In Italia tutte le stagioni dell’anime sono disponibili su Prime Video con la quarta stagione incompleta, mentre è completamente disponibile su Crunchyroll.