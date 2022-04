J-Pop Manga: arriva in Italia Dance Dance Danseur

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale dell’editore italiano J-Pop Manga, è già disponibile in Italia e in tutte le fumetterie italiane il manga Dance Dance Danseur.

Il manga, che ha conquistato la critica giapponese al 23° Japan Media Arts Festival, porta la firma dell’autrice George Asakura.

In attesa dell’uscita dell’adattamento anime di Dance Dance Danseur, la cui produzione è nelle mani di Studio MAPPA, l’opera sul balletto arriva in Italia con J-POP Manga. La serie manga, ancora in corso di serializzazione in patria, conta al momento un totale di 22 tankobon pubblicati.

Di seguito riportiamo direttamente l’annuncio di J-Pop sul manga:

Il manga è disponibile negli store online, in fumetteria e in libreria. Lo si può acquistare direttamente dal sito ufficiale di J-Pop al prezzo di 6,50€. Inoltre è possibile acquistare il manga anche su amazon cliccando qui.

Dance Dance Danseur è una serie televisiva anime del 2022, prodotta da MAPPA e diretta da Munehisa Sakai.

Il manga è scritto e illustrato da George Asakura. La serie è iniziata sulla rivista di manga seinen di Shogakukan Weekly Big Comic Spirits il 14 settembre 2015. Shogakukan ha raccolto i suoi capitoli in singoli volumi tankōbon.

Come riporta J-Pop Manga si tratta di una storia travolgente ricca di emozioni e momenti imprevedibili. Sono storie che spingono ad andare oltre il limite e a sacrificare tutto e da questa breve descrizione viene anche descritto Junpei e la sua dedizione.