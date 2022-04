Tra le uscite J-POP Manga del 13 Aprile 2022 troviamo l’attesissimo manga sulla danza, presto un anime prodotto dallo studio MAPPA: Dance Dance Danseur 1, di George Asakura.

Inoltre esce lo spin-off dello spiritello più amato del momento: Hanako kun – il doposcuola dell’Accademia Kamome!

Haganai, l’irresistibile commedia di Yomi Hirasaka e Itachi, adorata dal pubblico e ispiratrice di un anime di culto, arriva alla sua dolcissima conclusione con il numero 20.

Continuano Komi can’t communicate 17, Kemono Jihen 10, Game of Familia 6, Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 2, BJ Alex 6, Under Ninja 2 e Number 5 vol. 1.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 13 Aprile 2022, ricordandovi che potete consultare qui il riepilogo di tutte le uscite di Aprile.

Le uscite J-POP Manga del 13 Aprile 2022

Dance Dance Danseur 1

di George Asakura

Prezzo: € 6,50

Junpei Murao è un ragazzo di 13 anni. Nonostante fin da bambino nutra una profonda attrazione per la danza classica, decide di abbandonare quella strada per sempre. Finché, un giorno, non incrocia il suo cammino con Miyako Godai, una splendida ragazza che si è trasferita da poco in città. “Facciamo danza classica insieme!”

In un mondo in cui può avere successo solo chi è pronto a sacrificare tutto, la forte motivazione di Junpei è ora pronta a esplodere in polvere di stelle!

HANAKO KUN – il doposcuola dell’Accademia Kamome

Di AidaIro

Prezzo: € 5,90

Hanako, il fantasma che infesta i bagni della scuola, e Nene, la sua assistente mortale, di solito sono impegnati a risolvere vari incidenti soprannaturali nell’Accademia Kamome. Viene, però, da chiedersi come trascorrano il loro tempo quando si prendono una pausa dal risolvere misteri? Lo scopriremo in questa serie piena di capitoli extra, dove i personaggi di Hanako kun passano insieme il tempo dopo l’orario scolastico, tra mille avvenimenti e avventure!

Haganai 20

di Itachi, Yomi Hirasaka, Buriki

Prezzo: € 5,90

Kodaka, Yozora e Sena si apprestano a vivere il loro ultimo anno da liceali. Come sempre, i giorni trascorsi con gli altri membri del club del tuo prossimo scorrono intensi e sconclusionati, tra molto divertimento e un pizzico di malinconia. Questa storia piena di giovani personaggi bizzarri giunge infine al giorno del diploma!

Under Ninja 2

di Kengo Hanazawa

Prezzo: € 7,50

I ninja, un tempo glorioso reparto in forze all’esercito giapponese, fu smantellato dopo la Seconda Guerra Mondiale e da allora sembrano scomparsi. Tuttavia, in realtà, esiste ancora in segreto e si dice che il suo numero sia addirittura di 200 mila unità. Camminano tra di noi, si nascondono in piena vista, in attesa di ordini per la loro prossima missione. Ad alcuni di loro, però, di ordini non ne arrivano mai! È questo il caso di Kuro Kumogakure, un giovane ninja disoccupato che non studia, né cerca altri lavori. Dopo una lunghissima attesa, Kuro riceve finalmente una missione da parte dei suoi superiori: è il momento di dimostrare che anche lui è un ninja a tutti gli effetti!

Komi can’t communicate 17

di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

Nell’autunno del secondo anno comincia il festival culturale, ricco di avvenimenti indimenticabili. Per esempio, l’appuntamento galante (?) tra Tadano vestito da ragazza e Katai, o lo scontro tra l’F.B.I., guidata da Isagi, e la C.I.A., capeggiata da Icho. Insomma, la sfrenata fantasia dei ragazzi dona colore al festival. Intanto, Komi rivela finalmente i suoi sentimenti, che solo le parole possono trasmettere sinceramente in un autentico rapporto di amicizia.

Chocolatier – cioccolata per un cuore spezzato 2

di Setona Mizushiro

Prezzo: € 7,50

Sota, lasciato di colpo dalla sua adorata Saeko, è andato a studiare per cinque anni a Parigi ed è tornato a casa dopo essere diventato un cioccolatiere. I media lo chiamano “principe” e ogni cosa procede per il verso giusto, ma Sota fa tutto questo affinché Saeko (ormai sposata), che ama il coccolato sopra ogni cosa, si accorga di lui…

Kemono Jihen 10

di Sho Aimoto

Prezzo: € 6,00

Inari si è impadronita di ben cinque pietre kemono e ha dichiarato di voler monopolizzare le “scorte di cibo”. Realizzato che il suo scopo è quello di nutrirsi degli umani che controlla e di soggiogare gli altri kemono, Kabane e il suo gruppo visitano lo stabilimento “Ogreham”. Gli obiettivi sono due: distruggere la fabbrica e cercare la prossima pietra. Ma le volpi hanno preparato per loro un’accoglienza terrificante…

Game of Familia 6

Di Mikoto Yamaguchi e D.P.

Prezzo: € 6,90

Hinana, presa per mano da Mira, viene a conoscenza della vera natura dei dead male. Determinata ad addentrarsi negli abissi di Reichnel per svelarne i misteri, si convince a entrare nell’aula segreta di Ode Seeker dove però, vedendo le torture a cui è sottoposta Mira, scoprirà solo fino a che punto può spingersi la crudeltà umana. Nel frattempo, non vedendo tornare Hinana, Sasae sta per andare a cercarla ma viene fermata da Ode. Anche questa volta, per sconfiggere il nemico servirà un piano dei suoi.

Number 5 Vol. 1

Di Taiyo Matsumoto

Prezzo: € 18,00

In un mondo quasi totalmente coperto da un rovente deserto, un gruppo di sette persone dalle eccezionali capacità agisce per mantenere l’ordine globale. Ma quando uno di loro, noto come il miglior cecchino del pianeta, si dà alla macchia con la sua assistente, la crisi che ne scaturisce scatena il caos!

BJ Alex 6

di Minwha

Prezzo: € 9,90

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che amacondividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

RISTAMPE