Chainsaw Man: la data di uscita dell’anime rivelata attraverso un leak?

Chainsaw Man è uno dei manga più apprezzati e seguiti in Italia e in tutto il mondo. Questo è dovuto senza dubbio al mangaka che lo disegna.

Ormai attraverso anche altre opere, come il One-Shot di 200 pagine, Goodbye Eri, ha dato prova di cosa il suo talento è capace di fare.

Parlando dell’anime che adatterà Chainsaw Man, è passato quasi un anno dalla rivelazione del primo trailer.

Il lavoro di Tatsuki Fujimoto è uno dei più attesi nel mondo degli anime e che già in formato manga ha ricevuto tantissima attenzione da parte del pubblico di tutto il mondo.

L’anime non sarà di certo da meno, ma si sta facendo attendere moltissimo.

Con varie dichiarazioni, Studio MAPPA ha confermato più volte che Chainsaw Man sarebbe arrivato nel 2022.

Con la stagione invernale e quella primaverile ormai passate però il tempo sta per scadere. Quand’è che arriva l’anime di Chainsaw Man?

Uno degli insider sostiene che l’anime uscirà a ottobre 2022.

Spanku_u ha pubblicato sul suo account Twitter l’aggiornamento di cui stiamo parlando. Di seguito è possibile guardarlo:

🚨 Chainsaw Man TV anime to air next October! pic.twitter.com/SYI5EDlhYk — SPANKU³ᵏ (@Spanku_u) April 16, 2022

Tuttavia va sottolineato che questa potrebbe essere la sola data di uscita giapponese.

L’anime è infatti in mano a Netflix e il sito di streaming ha una programmazione e una metodologia differenti.

Quindi potrebbe tanto capitare che gli episodi di Chainsaw Man arrivino in anticipo come accaduto con Jojo: Stone Ocean, quanto che vengano caricati a blocchi di 12 episodi quando questi sono stati trasmessi tutto in Giappone.

Quest’ultimo caso porterebbe Chainsaw Man a esordire nel resto del mondo soltanto a 2023 inoltrato.

Non ci resta che aspettare ulteriori informazioni, certo è che da questa notizia possiamo riportare che le cose si stanno muovendo.

Chainsaw Man: il manga

Si tratta di una serie manga giapponese scritta e illustrata da Tatsuki Fujimoto.

La serie è stata pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020.

In Italia l’editore che si occupa della pubblicazione è Planet Manga con la collana Manga Monster.