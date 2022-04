Goodbye Eri: leggi il One-Shot di Tatsuki Fujimoto gratis su Manga Plus

Di recente avevamo annunciato il nuovo lavoro a cui si stava dedicando Tatsuki Fujimoto intitolato Goodbye Eri. Il mangaka è diventato famoso in Italia grazie al suo manga Chainsaw Man.

Successivamente ulteriori notizie sul nuovo one-shot hanno confermato che il nuovo lavoro avrebbe contato 200 pagine e tutti gli appassionati dei lavori di Fujimoto possono leggerlo su Manga Plus gratuitamente cliccando qui.

Goobdye Eri rispecchia il lavoro precedente del mangaka di Chainsaw Man, ovvero Look Back pubblicato a luglio 2021 un online su Shonen Jump+ (Shueisha). Anch’esso è un one-shot che ha riscosso un grande successo con 2.5 milioni di letture nel primo giorno di pubblicazione e 4 milioni di letture in due giorni.

Il manga ha ricevuto anche un’edizione in volume attualmente inedito in Italia.

Riguardo l’ultimo one-shot possiamo descrivere brevemente di cosa parla.

Goodbye, Eri segue un giovane ragazzo che è incaricato di filmare sua madre, che ha una grave malattia. Nel corso di questi eventi, incontra una giovane ragazza di nome Eri. Il manga segue i due personaggi mentre navigano attraverso i loro sentimenti usando le registrazioni video dello smartphone.

Tatsuki Fujimoto è famoso e conosciuto in Italia per aver realizzato Chainsaw Man. La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. La seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, bensì sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump+.

In Italia la serie è edita dalla Planet Manga con i primi 9 volumi disponibili e potete acquistarla su Amazon.