Chainsaw Man: l’editore condivide le foto della mostra

In diverse occasioni diverse mostre vengono allestite per onorare l’arte di numerosi franchise. Una delle ultime è un tributo al mangaka Tatsuki Fujimoto, il creatore di Chainsaw Man.

L’editore di Chainsaw Man, Shiehei Rin, è stato con la serie sin dall’inizio. Ha aiutato Fujimoto a tessere una storia unica grazie in parte alla fusione di alcuni argomenti oscuri con personaggi adorabili e interessanti.

L’editore ha dunque rivelato una serie di nuove foto della “Mostra Tatsuki Fujimoto” che non solo presenta molti artwork del mangaka, ma anche un Chainsaw Man a grandezza naturale esplosivo totalmente suggestivo:

Rin come editore ha anche lavorato ad altri importanti manga, tra cui Spy x Family, che riceverà anche un attesissimo adattamento anime il prossimo mese.

Sebbene il manga di Chainsaw Man sia concluso, Fujimoto ha rivelato che la serie avrebbe avuto una seconda parte per continuare la storia di Denji e dei suoi poteri come Chainsaw Devil.

L’adattamento anime per la storia di Denji arriverà entro la fine dell’anno dallo Studio MAPPA, gli stessi che hanno lavorato all’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen.

Si tratta di una serie manga giapponese scritta e illustrata da Tatsuki Fujimoto. Weekly Shonen Jump ha pubblicato la serie dal 3 dicembre 2018 al 13 dicembre 2020.

In Italia Planet Manga si è occupato della diffusione del manga di Fujimoto in tutte le fumetterie.

Denji, un orfano senzatetto, fa amicizia con Pochita, il Diavolo Motosega. Insieme si guadagnano da vivere cacciando Diavoli sottobanco per la Yakuza. Un giorno però Denji viene apparentemente ucciso in un agguato mafioso. Sopravvive stringendo un patto con Pochita, che prende il posto del suo cuore ormai distrutto. Divenuto un ibrido umano-diavolo, Denji elimina il Diavolo Zombi ed incontra Makima, la quale, viste le sue capacità di combattimento, decide di arruolarlo nella Quarta Divisione della Pubblica Sicurezza. Qui Denji conoscerà lo scontroso Aki Hayakawa, Power, un diavolo del sangue femmina dai comportamenti estremamente violenti e infantili, ed altri cacciatori umani e non umani con i quali inizierà la caccia al terrificante Diavolo Pistola, personificazione del terrore umano delle armi, responsabile di una delle più orribili stragi della storia e ricercato in tutto il mondo in seguito alla sua improvvisa scomparsa.