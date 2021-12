Chainsaw Man: un importante annuncio nel corso del Jump Festa

Il Jump Festa 2022 sarà il palcoscenico ideale per le prossime novità relative a Chainsaw Man

Il Jump Festa 2022 è uno degli eventi più attesi dell’anno sia per gli otaku che per gli addetti ai lavori. E un manga di livello assoluto come Chainsaw Man si appresta a diventare uno dei protagonisti principali di questa kermesse.

Stando a quanto riferisce il profilo Twitter Manga Mogura Re, il 18 dicembre 2021 sarà la data in cui verrà annunciata un’importante novità legata al futuro dell’opera di Tatsuki Fujimoto.

Un appuntamento, quindi, che diventa assolutamente imperdibile per ogni appassionato della nona arte.

Le ultime novità su Chainsaw Man

Diversi giorni fa erano emersi dei dettagli riguardanti la seconda parte di Chainsaw Man e il debutto del relativo anime con una collocazione temporale nel 2022.

Per quanto riguarda, invece, il mese e il giorno scelti per il debutto dell’anime, si vocifera che sarà una scadenza in prossimità della stagione invernale. La cura della trasposizione animata è stata affidata al poliedrico Studio Mappa, mentre la sceneggiatura sarà ad opera di Katzuka Sugiyama.

La pubblicazione in Italia del manga di Chainsaw Man è a cura della divisione Planet Manga di Panini Comics.

A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale della casa editrice:

I MIRACOLI A VOLTE SONO ANNUNCIATI DAL ROMBO ASSORDANTE DI UNA MOTOSEGA! Senza famiglia, senza futuro, devil hunter per necessità. L’unico amico di Denji è il cane-motosega Pochita, un demone che, davanti a un’altra crudele beffa del fato, cambierà per sempre la vita del suo padrone… Dall’autore di Fire Punch, la nuova, tagliente e crudele hit uscita dall’ormai leggendaria scuderia Shonen Jump!

L’opera di Tatsuki Fujimoto è uno dei titoli di punta dell’attuale scenario manga. A conferma di ciò, è bene sottolineare che le è stato attribuito il prestigiosissimo Harvey Award per la categoria come best manga. Un risultato straordinario, arrivato dopo aver battuto un autore del calibro di Naoki Urasawa (Asadora).