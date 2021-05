Goen, attraverso un post sulla propria pagina Facebook ufficiale, ha spiegato la situazione relativo al recente caso delle ristampe dei numeri esauriti della serie manga Billy Bat di Takashi Nagasaki e Naoki Urasawa — in particolare del volume 6.

Il volume 6, tornato improvvisamente disponibile per un brevissimo lasso di tempo, sarebbe stato commercializzato per errore.

Nel post si legge:

Abbiamo riscontrato in questi giorni lo svilupparsi di una serie di illazioni relativamente a Billy Bat, in particolare sul numero 6.

Ricostruiamo la storia.

Per Lucca 2016 furono stampati a marchio Goen il numero 1 e 2.

Internamente furono anche prodotte una serie limitata di copie test di tutti i numeri per verificarne la qualità finale.

Il programma di stampa a marchio Goen poi si interruppe.

E siamo ad oggi.

I distributori hanno acquisito le scorte dell’intero magazzino GP nell’anno scorso.

In queste sono finite e rese disponibili unicamente per l’acquisto ai privati, per errore, alcune copie del test di stampa del numero 6, per il quale abbiamo già provveduto alla richiesta di restituzione.

Ci scusiamo per la problematica.