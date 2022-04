L’Attacco dei Giganti: ecco come è fatto il mondo dei Giganti

Il mondo de L’Attacco dei Giganti è conosciuto da tutti gli appassionati come un territorio circoscritto da mura altissime.

Tre cerchie murarie, Wall Rose, Wall Maria e Wall Sina bloccavano l’umanità. Gli uomini non potevano in nessun modo andare all’esterno e i giganti non potevano entrare.

Tutto sembrava chiuso, con un mondo irraggiungibile e sconosciuto.

Con la battaglia di Shiganshina però le cose sono cambiate.

Si è venuto a sapere che il mondo all’esterno in realtà è abitato da altri umani e che proprio alcuni di questi, i marleyani, hanno trasformato gli eldiani in giganti così da assaltare le mura e riottenere il potere dei Nove Giganti.

Qui si inizia a capire meglio la conformazione del mondo de L’Attacco dei Giganti, per certi versi molto simile al nostro.

C’è un dettaglio in particolare nel manga che fa capire chiaramente il planisfero.

Come si può vedere dall’immagine in basso, Hajime Isayama ha voluto ribaltare su entrambi gli assi il nostro mondo.

Si ha quindi Paradis situata nel Madagascar e Marley nella regione meridionale dell’Africa.

Si intravedono anche la penisola araba e l’Europa.

Quindi il mondo de L’Attacco dei Giganti è come il nostro geograficamente, con l’unica differenza del doppio ribaltamento.

Attraverso questa ulteriore immagine si può vede ancora meglio ciò di cui si sta parlando con un confronto diretto:

Ricordiamo che l’Attacco dei Giganti è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama.

serializzato in Giappone La rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha ha serializzato il manga in Giappone dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

Planet Manga pubblica l’edizione italiana, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

Dal manga è stata tratta una serie televisiva anime di quattro stagioni.

Le prime tre realizzate da Wit Studio e l’ultima dallo studio MAPPA.

La prima stagione è stata trasmessa nel 2013, la seconda nel 2017, la terza tra il 2018 e il 2019, e la quarta, chiamata stagione finale dal 2020.

Dopo l’ultimo episodio andato in onda l’anime della serie di Isayama tornerà nel 2023 con la quarta parte della quarta e ultima stagione.

In Italia è possibile guardare tutti gli episodi completi delle stagioni su Crunchyroll. Mentre su Prime Video sono disponibili complete solo le prime tre stagioni.