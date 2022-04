L’Attacco dei Giganti: guarda le fasi di vita di Eren in una statua

Tutti gli appassionati de L’Attacco dei Giganti ricordano precisamente le vicende di Eren Jaeger e dei suoi compagni. L’obiettivo del protagonista è molto semplice fin dall’inizio: sterminare tutti i giganti.

Questo suo obiettivo è legato alla traumatica morte di sua madre, mangiata da un gigante dopo essere rimasta schiacciata sotto casa sua.

Da quel momento nulla sarebbe stato lo stesso. Eren cambia visibilmente infatti dal ragazzo pieno di rabbia, precipitoso e poco attento diventa uno spietato e freddo calcolatore. Senza contare che lui e i suoi compagni, eldiani, fanno fuori tutti i giganti in realtà loro consanguinei. Di fatto questi giganti puri, non sono altro che eldiani trasformati in giganti provenienti dall’isola di Marley.

Ora però con questo aggiornamento l’obiettivo è mostrare una statua su Eren piuttosto interessante in quanto riassume tutte le fasi principali della sua vita raccontate ne L’Attacco dei Giganti.

L’evoluzione di Eren da un protagonista motivato ad entrare nell’Armata Ricognitiva per scoprire di più riguardo i Giganti e avere la possibilità di ucciderli, fino ad antagonista dell’intera umanità intenzionato a sterminare tutti i popoli al di fuori delle mura per salvaguardare i suoi compagni e dare inizio ad una nuova era.

Tutte le principali fasi di cambiamento di Eren sono state immortalate dagli artisti dello studio Joy Station nella magnifica statua, visibile direttamente sull’account Twitter MajinStore. Ricordiamo che lo stesso studio ha realizzato la statua dello scontro tra Eren e Porco.

💥OFERTA PREORDER 🔥JOY STATION Eren Lifetime – #ShingekinoKyojin 💶Precio: 540€ 💰Reserva: 150€ ✈Envío Incluido Península 📏Tamaño: 51cm Alto 📦Fecha de Salida: Q4 2022 – Q1 2023 📩Para reservar enviar Mensaje Privado#AttackOnTitan #AttackonTitanFinalSeason #EREN pic.twitter.com/zNwqoDR1sI — Majin Store (@MajinStore) April 8, 2022

Come si può vedere dietro i diversi Eren è presente una grande Ymir, progenitrice dei Giganti, rappresentata come se fosse di marmo.

Davanti a lei è possibile vedere Eren in tutte le fasi della sua vita. Lo vediamo piccolo, poco prima dell’invasione di Rainer e Berthold e lo si vede quando riesce ad entrare nell’Armata Ricognitiva. Poi vediamo altri due Eren che rappresentano il suo lato più oscuro. Quello che rappresenta la fase più adulta della sua vita è quello bendato quando si infiltra a Marley prima di distruggere la città.

Per chi fosse interessato il prodotto è pre ordinabile sul sito dello studio al prezzo di 540 euro, e arriverà sul mercato tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023.