L’Attacco dei Giganti: l’ultimo episodio ha mostrato una Mikasa inedita

L’ultimo episodio de L’Attacco dei Giganti, che ha sancito la fine della seconda parte della quarta stagione, ha visto Eren Jaeger ereditare il potere del Titano Fondatore e usare il boato per distruggere il mondo esterno.

MAPPA ha annunciato una terza parte dell’ultima stagione prevista l’anno prossimo nel 2023.

Tuttavia ciò che ha colpito tutti gli appassionati è stato vedere Mikasa come mai in tutti gli episodi precedenti.

Abbiamo visto una Mikasa che si è goduta un po’ i momenti tranquilli prima di tornare alla follia di Eren Jaeger.

L’account Twitter mikasagallary ha catturato alcuni dei migliori scatti di uno dei membri più forti dell’armata ricognitiva, in cui si può nettamente vedere Mikasa e i suoi amici in un momento di tregua. Questo risale ad un flashback che li ha visti infiltrarsi nella nazione di Marley prima che Eren scatenasse il suo attacco sanguinoso.

Mikasa Ackerman in the new episode of Attack on Titan. pic.twitter.com/VLIVoJYpVT — mikasa gallery (@mikasagallery) April 3, 2022

Mikasa, nell’ultimo episodio della seconda parte della quarta stagione, si è trovata faccia a faccia con Eren. Improvvisamente le chiede cosa lui rappresenta per lei. Questo momento piuttosto tenero però non ha avuto nessun ripensamento in Eren.

Gli appassionati hanno avuto la possibilità di vedere una Mikasa imbarazzata, divertita, sorridente e anche brilla! Quindi di certo lo stupore nel vedere una guerriera come lei è stato generale.

Tuttavia ora dovrà lottare con l’idea di uccidere Eren, l’amore della sua vita. Inoltre Mikasa è alle prese con l’idea della propria biologia.

Inizialmente, come aveva detto Eren, si pensava che il clan Ackermann scatenasse una potenza pari se non superiore a quella dei Giganti grazie ad un individuo che dovevano proteggere in ogni situazione. Questa affermazione non è però vera ma la difficile situazione di Mikasa continua.

L’Attacco dei Giganti: il manga

L’Attacco dei Giganti è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

Il manga ha visto quattro adattamenti anime, tra i quali le prime tre stagioni realizzate da Wit Studio, mentre l’ultima dallo Studio MAPPA. In Italia gli episodi sono disponibili su Crunchyroll.