Attack on Titan con l’ultima puntata trasmessa ha chiuso la seconda parte della quarta stagione, e come già sapevamo non ha coperto l’arco narrativo finale della storia.

Studio MAPPA però ha rivelato qualche informazione al riguardo, insieme ad un breve teaser che annuncia la data di uscita ufficiale della terza parte della quarta stagione che chiuderà l’intera saga.

Da come abbiamo accennato nei precedenti articoli, questa seconda tranche di episodi non ha chiuso l’epopea di Attack on Titan, visto che con la puntata finale, ovvero l’episodio 4×28 disponibile dalle 21:45 sulla piattaforma Crunchyroll, le vicende non sono state chiuse e all’appello mancano diversi capitoli del manga.

Nelle indiscrezione che circolavano da qualche settimana si vociferava di un lungometraggio, che puntualmente è stato smentito con la condivisione della nuova key visual insieme al breve e conciso teaser, che anticipa una terza parte della quarta stagione volta a concludere l’arco narrativo finale.

Il teaser visionabile in calce è molto generico e vede i protagonisti al centro di un enorme solco nel terreno provocato da un Gigante. La durata di 15 secondi regala un frame finale dedicato alla data d’uscita, che si sofferma su un 2023 molto generico. Mese e giorno non sono stati rivelati.

Attack on Titan The Final Season Final Edition Coming 2023 pic.twitter.com/tSrXHIwuAG — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) April 3, 2022

Attack on Titan The Final Season Final Edition Key Visual (Clean Version) pic.twitter.com/XTEXSMQUSk — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) April 3, 2022

Attack on Titan è un manga di genere dark fantasy post apocalittico scritto e disegnato da Hajime Isayama, serializzato in Giappone sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kōdansha dal 9 settembre 2009 al 9 aprile 2021.

L’edizione italiana è stata pubblicata da Planet Manga, etichetta della Panini Comics, dal 22 marzo 2012 al 28 ottobre 2021 nella collana Generation Manga.

L’opera è ambientata in un mondo dove i superstiti dell’umanità vivono all’interno di città circondate da enormi mura difensive a causa dell’improvvisa comparsa dei giganti, enormi creature umanoidi che divorano gli uomini senza un apparente motivo.

La storia ruota attorno al giovane Eren Jaeger, a sua sorella adottiva Mikasa Ackermann e al loro amico d’infanzia Armin Arelet, le cui vite vengono stravolte dall’attacco di un gigante colossale ed un gigante corazzato, che conduce alla distruzione della loro città e alla morte della madre di Eren.

L’attacco dei giganti ha ottenuto un successo immediato. È stato tra i 13 manga a ricevere una nomination per il premio Manga Taishō nel 2011, ha vinto il Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior manga per ragazzi ed è stato nominato alla sedicesima e alla diciottesima edizione del Premio culturale Osamu Tezuka.