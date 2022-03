Manca pochissimo al Final Season de L’Attacco dei Giganti e le notizie al riguardo sono veramente tante, ed alcune davvero interessanti. Sta per chiudersi un arco narrativo davvero importante, narrato attraverso 12 episodi annunciati già da tempo, che si concluderanno nel mese di Aprile.

Infatti Attack on Titan 4×28 verrà trasmesso il 3 aprile 2022 con una chiusura che non sarà completa del tutto, come magari il pubblico si aspetta. Le tempistiche non concedono allo studio MAPPA di adattare per intero l’opera di Isayama, bloccando quindi la produzione ad un determinato capitolo del manga. L’ipotesi di un film che concluderà il tutto è sempre più vicina.

Spytrue, un famigerato leaker attivo su Twitter e su altri canali, ha confermato che l’ultimo episodio de L’Attacco dei Giganti adatterà il capitolo 130, lasciando fuori non solo i nove capitoli conclusivi della storia, ma anche parte del capitolo 123 e il finale speciale contenuto nell’ultimo tankobon.

Quindi la deduzione di un lungometraggio che concluderà la storia di Eren è altamente plausibile, insieme all’ipotesi che lo Studio MAPPA tirerà fuori magari, una terza parte contenente sette o otto episodi che potrebbero adattare gli ultimi capitoli del manga. Non ci resta che attendere, come sempre.

SPYTRUE aseguró que la segunda parte de "Shingeki no Kyojin: The Final Season (Attack on Titan)" abarcará hasta el capítulo 130 del manga original. Esto dejaría los capítulos 131 al 139 pendientes de adaptar en otro proyecto, si es que se confirma esta filtración. #shingeki pic.twitter.com/bN92SdGJdH — Kudasai (@somoskudasai) March 5, 2022

L’Attacco dei Giganti, sta superando qualsiasi record in tutto il mondo, e attualmente è sicuramente una delle serie più seguite del momento. La Final Season sta toccando vette altissime e Crunchyroll di certo, non può lasciarsi sfuggire l’occasione di offrire un servizio più completo alla sua utenza, inserendo la seconda e la terza stagione della serie in questione.

Ricordiamo che il nuovo episodio, dal titolo Night of the End (Notte della Fine) è attualmente disponibile in streaming.

Infatti, Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) è stato trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, ed è disponibile sottotitolato in italiano a partire dalle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll.

Le stagioni due e tre sono già disponibili sul sito!

@AoTWiki ha inoltre condiviso titolo e foto dell’episodio 4×27, che si intitolerà “Retrospettiva”.

Retrospettiva è ufficialmente l’86° episodio complessivo de L’Attacco dei Giganti, e dovrebbe adattare gli eventi narrati nel capitolo 129 del manga, che si intitola però “Nostalgia“.

Attack on Titan Episode 86 Title 懐古 (Retrospective) pic.twitter.com/TcrzF3vpJ3 — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) March 4, 2022

In calce il titolo e la foto del nuovo episodio e una piccola preview dell’episodio 85 – 4×26 che si intitolerà “Traditori” e arriverà su Crunchyroll domenica 13 marzo 2022.