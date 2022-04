L’Attacco dei Giganti: svelati i primi dettagli sugli episodi

L’Attacco dei Giganti ha fatto impazzire i suoi milioni di appassionati nell’ultimo episodio della seconda parte della quarta stagione. Non tanto per ciò che accade nell’episodio, quanto per l’attesa di informazioni sul seguito della serie.

Molte teorie di un film conclusivo, dato che l’anime non copriva tutti i capitoli del manga, si stavano diffondendo. MAPPA però ha messo tutto a tacere annunciando una terza parte della stagione finale in arrivo nel 2023.

Ora vengono forniti ulteriori dettagli, anche se non possono ancora essere confermati concretamente.

Il piano provvisorio per la terza parte della stagione è che sarà presentata in anteprima ad aprile del 2023.

Secondo quanto riferito, ci saranno 4 episodi, ciascuno della durata di un’ora. Ecco una presunta carrellata dei titoli degli episodi finali dell’anime, insieme ai capitoli del manga che adatteranno:

Di seguito è possibile vedere che quanto succitato è condiviso dall’account Twitter qwinntrell:

Attack on Titan The Final Season will resume in April 2023 with 4 one hour long special episodes. The information below is tentative:#shingeki pic.twitter.com/Pwxa0qvJpK

— 人類の夜明け | CW: GANTZ (@qwinntrell) April 1, 2022