L’Attacco dei Giganti: guarda la confessione di Mikasa a Eren

L’Attacco dei Giganti ha fatto parlare di se costantemente nell’ultimo periodo in quanto la seconda parte della quarta e ultima stagione della serie non avrebbe ricoperto tutti gli episodi.

Proprio per questa situazione sono partire diverse teorie da parte degli appassionati e molti sostenevano che ci poteva essere la possibilità che lo studio MAPPA avrebbe concluso tutto con un film.

Adesso però sappiamo come si concluderà la storia di Eren Jaeger. Da poco è stata annunciata la terza parte della quarta stagione, programmata per il 2023.

L’ultimo episodio uscito, l’87 vede una scena dei due protagonisti che da sempre hanno appassionato tutti. Parliamo di Eren e Mikasa.

Mikasa ha sofferto più di tutti l’irruenza e il cambiamento di Eren nel corso della serie. Il suo attaccamento per lui però non è mai diminuito.

Tuttavia anche lei è ben consapevole del fatto che non è più lo stesso Eren.

Nell’ultimo episodio Eren si avvicina pericolosamente e Mikasa per confessare i suoi sentimenti. La scena sta per diventare iconica all’interno del fandom.

La scena mostra Eren e Mikasa durante una visita sotto copertura a Marley. L’episodio 87 de L’Attacco dei Giganti mostra la maggior parte degli amici di Eren mentre esplorano la nazione rivale. I pensieri di Eren sul clan Ackerman lo portano a porre a Mikasa una domanda speciale.

Eren trova il coraggio di chiedere a Mikasa cosa pensa di lui, e non intende in senso casuale. Vuole sapere cosa significa per Mikasa. Dopotutto, Mikasa non è mai stata timida riguardo al suo amore per Eren, e lui vuole sentirla ammetterlo.

Sfortunatamente, la misera confessione di Eren svanisce prima che possa iniziare. Mikasa rimane in silenzio alla sua domanda, ma quando lei risponde, non è certo la verità.

Dice semplicemente a Eren che è prezioso per lei come famiglia e lui accetta la risposta con facilità. Tuttavia, si può vedere l’indecisione di Mikasa quando risponde.

Mikasa è innamorata di Eren da anni e gli amici d’infanzia sono stati l’uno per l’altro per tutto questo tempo, ma solo ora se ne stanno rendendo conto.

Di seguito è possibile guardare il video della confessione: