L’Attacco dei Giganti ha promesso al suo pubblico che la storia sarebbe stato conclusa con la quarta stagione, ma conoscendo gli eventi del manga, la proposta non può essere mantenuta.

Infatti la stagione attualmente in corso si concluderà questa settimana, lasciando innumerevoli eventi ancora sospesi. La pagina ufficiale Twitter de L’Attacco dei Giganti ha confermato il tutto, condividendo i dettagli del Blu-ray di prossima uscita dedicato alla quarta stagione.

Stando a l’aggiornamento in questione, i fan hanno la conferma che questa nuova stagione conterrà solamente 12 episodi, compreso l’ultimo che sarà trasmesso il 3 Aprile.

Da come si ipotizzava da qualche settimana, la storia de L’Attacco dei Giganti non finisce qui, visto che una grossa fetta inerente alla battaglia finale non è stata nemmeno sfiorata dalla trasposizione animata attuale.

Le ipotesi papabili conducono ad un lungometraggio dedicato o ad una terza parte della quarta stagione, volta a chiudere la storia di Eren e la Marcia dei Colossali.

L’ultimo imminente episodio, come già accennato, non scalfisce nemmeno la parte finale della storia e non lascia nemmeno alcun dubbio a proposito, visto che la durata di quest’ultimo sarà uguale agli episodi antecedenti.

Le ipotesi del pubblico conducono alla soluzione del lungometraggio, anche se in un paio d’ore l’arco narrativo finale difficilmente può essere concluso, a meno che non si affretti il tutto, ma si spera sempre di no.

Sulla scia del successo ottenuto da Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train però, l’ipotesi potrebbe essere giusta e magari saranno rilasciati due film che concluderanno definitivamente la storia.

Senza dubbio portare al cinema una serie di successo come L’Attacco dei Giganti strapperebbe tutti i record possibili per un anime, che ancora oggi è ancora uno dei più seguiti di sempre.

Vi raccomandiamo di guardare l’ultimo episodio con attenzione ed attendere fino alla fine dei titoli di coda, per eventuali sorprese che potrebbero anticipare i progetti futuri.